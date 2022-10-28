Новый Ford F-series Super Duty: известны характеристики и цена

Дилеры начали принимать заказы на новинку: стартовая стоимость полноразмерного пикапа американской марки на домашнем рынке составляет 43 970 долларов. Живые продажи начнутся следующей весной.

Фото: Ford Ford

«Обычный» пикап Ford F-150 сменил поколение ещё в 2020 году, а новый «тяжёлый» вариант – F-Series Super Duty – был представлен совсем недавно, в конце прошлого месяца. Напомним, этому большому пикапу по-прежнему оставили рамное шасси, а также алюминиевую конструкцию кабины и грузовой платформы.

Ford

В линейке Super Duty числятся версии F-250, F-350, F-450 и F-550, а также появившийся в 2020 году F-600. Поклонники грузовика могут выбрать модификацию с однорядной кабиной Regular Cab, «полуторной» SuperCab либо двухрядной Crew Cab. Длина «тяжёлых» пикапов варьируется в диапазоне от 5,9 до 6,8 метра (в зависимости от исполнения).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, стартовая версия оснащается новым бензиновым двигателем V8 объёмом 6,8 литра. Теперь стало известно о том, что его отдача составляет 411 л.с., а максимальный крутящий момент равен 603 Нм. Напомним, он пришёл на смену 390-сильному мотору V8 объёмом 6,2 литра (его крутящий момент был равен 582 Нм).

﻿Также в гамме остался «старший» мотор Godzilla V8 объёмом 7,3 литра, появившийся в 2019 году: его мощность у нового Ford F-series Super Duty составляет 436 л.с. (как и у предшественника), а максимальный крутящий момент – 657 Нм (на 14 Нм больше). Кроме того, в линейке числится и дизель V8 объёмом 6,7 литра, его отдача равна 482 л.с. а крутящий момент – 1422 Нм. У топового варианта мотор форсирован до 507 л.с., а крутящий момент подняли до 1625 Нм. Все версии идут в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ford

Для сравнения, у топовых вариантов Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD под капотом располагается 477-сильный турбодизель Duramax объёмом 6,6 литра, его максимальный крутящий момент составляет 1320 Нм. Тяжёлый пикап Ram оснащается 426-сильным турбодизелем Cummins объёмом 6,7 литра, его отдача равна 1456 Нм.

В компании рассекретили также грузоподъёмность нового Ford F-series Super Duty: максимальный показатель у версии F-450 с пакетом Max Tow и топовым дизелем, он составляет 18 144 кг. Напомним, в ходе смены генерации модель получила изменённую, но узнаваемую внешность, новый интерьер с виртуальной приборной панелью (диагональ – 12 дюймов), базовым восьмидюймовым экраном информационно-развлекательной системы (у версий подороже – 12 дюймов).