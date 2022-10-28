Страховщики хотят вернуться к вопросу о выплатах по ОСАГО без учёта износа

Предполагается, что тему страховых выплат в рамках «автогражданки» могут снова поднять в следующем году. Тогда же, вероятно, обсудят и повышение лимитов выплат по жизни и здоровью.

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Согласно действующим сегодня нормам, полис ОСАГО является обязательным документом для всех водителей: он страхует гражданскую ответственность автомобилистов, то есть защищает их, если они становятся виновниками ДТП. В этих случаях страховая компания обязана либо обеспечить пострадавшей стороне ремонт ТС (при этом его разрешено производить только с использованием новых деталей, но необязательно оригинальных), либо ей приходится покрывать ущерб с помощью денег, причём в этом варианте учитывается износ повреждённого ТС.

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Из-за учёта износа собственники повреждённых машин зачастую получают сумму, которой не хватает на полноценный ремонт их автомобилей. В Российском союзе автостраховщиков о проблеме знают: она обсуждается уже не первый год. Предполагалось, что проект с поправками в закон об ОСАГО появится в 2022 году, однако, как в ходе восьмого ежегодного «Форума лидеров страхового рынка» рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, инициатива не была реализована из-за «проблем, которые возникли».

Напомним, в текущем году стоимость автозапчастей в РФ ощутимо выросла, также по-прежнему сохраняется дефицит некоторых деталей. В результате ремонт повреждённых в ДТП автомобилей по ОСАГО стал обходиться страховым компаниям ощутимо дороже, размеры выплат удалось повысить путём несколько раз пересмотренного единого справочника. Всё это привело к тому, что Центробанк снова расширил тарифный коридор (на 26%; теперь базовая ставка варьируется в диапазоне от 1646 до 7535 рублей), а также пересмотрел некоторые коэффициенты.

Первые результаты сентябрьские изменения уже принесли: так, средняя по стране стоимость обязательной страховки для автовладельцев в течение первых нескольких недель увеличилась на 10%. Этот показатель на момент первой половины октября равен 7683 рублям (до изменения тарифов – 6985 рублей).

Как сообщает АСН, Евгений Уфимцев планирует, что страховщики и законодатели вернутся к обсуждению вопроса денежных выплат в ОСАГО без учёта износа в следующем году. Каких-либо более конкретных данных по предполагаемому законопроекту на данный момент нет, представитель РСА лишь подчеркнул, что «выплаты без износа – это одна из важнейших задач».