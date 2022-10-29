Задний vs полный: две Audi R8 сравнили на снегу

В линейке Audi R8 есть несколько модификаций, среди которых — версии с задним и полным приводом. Чтобы выяснить, какая из версий спорткара более эффективна на снегу, блогеры с YouTube-канала carwow взяли два автомобиля, отправили их на горнолыжный курорт и устроили одну из самых необычных дрэг-гонок, в рамках которой обоим спорткарам-дуэлянтам предстояло сделать всё, чтобы забраться хотя бы ненамного по склону. Можно поспорить, что подобного вы не видели!
Обе Audi R8 имеют установленный за спинками передних сидений атмосферный 5,2-литровый двигатель V10, который на заднеприводном купе выдает 570 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а у полноприводного родстера — уже 620 сил и 580 Нм.
Алый спорткар весит 1590 килограммов, серая же модификация имеет массу 1695 килограммов. Для выявления победителя сначала авторы канала устроили гонку на летних покрышках, затем отключили ESC и предприняли очередную попытку, а затем проделали аналогичные упражнения на переобутых в зимние шины спорткарах.
Тип привода и разница в массе играют свою роль в гонках по прямой, но в зимних условиях и при подъёме в горку обе Audi R8 оказались практически равны.