Задний vs полный: две Audi R8 сравнили на снегу

В линейке Audi R8 есть несколько модификаций, среди которых — версии с задним и полным приводом. Чтобы выяснить, какая из версий спорткара более эффективна на снегу, блогеры с YouTube-канала carwow взяли два автомобиля, отправили их на горнолыжный курорт и устроили одну из самых необычных дрэг-гонок, в рамках которой обоим спорткарам-дуэлянтам предстояло сделать всё, чтобы забраться хотя бы ненамного по склону. Можно поспорить, что подобного вы не видели!