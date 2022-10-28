Подтверждена разработка полностью электрического Jeep Compass

Компания Jeep подтвердила, что семейство Compass пополнится электрокаром. В основу новинки ляжет одна из вариаций платформы STLA концерна Stellantis. Некоторые подробности уже известны: будущий батарейный кроссовер получит силовые установки мощностью от 168 до 241 лошадиной силы, полный привод и запас хода в 400 миль (643 километра). Всего же во вседорожной линейке Jeep будет четыре электромобиля: помимо Compass, это Avenger, Recon и Wagoneer S.

Один из перечисленных электрокаров, Jeep Avenger («Мститель»), дебютировал на Парижском автосалоне ранее в этом месяце. Он стал первым полностью электрическим кроссовером американской марки и предназначен в первую очередь для европейского рынка. Производство новинки организуют на мощностях завода Stellantis в Польше, где уже собираю модели Fiat, а старт продаж намечен на 2023 год. В основе модели лежит платформа STLA Small.

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За Avenger, который станет самым компактным «зеленым» SUV в линейке Jeep, последует Recon – у него будет брутальный дизайн в стиле Wrangler со съемными дверями и крышей. Флагманом же будет Wagoneer S, который по уровню оснащения не уступит нынешнему Grand Cherokee и даже превзойдет его. И, наконец, четвертым станет электрический Compass, который построят на архитектуре STLA Medium.

Autoexpress.co.uk публикует первые неофициальные рендеры будущей новинки. Электрический Compass изображен крупнее существующей модели с ДВС, а дизайн выдержан в стиле Avenger, при этом он выглядит более сдержанным, чем, например, Renegade. И Renegade, и Compass продолжат продаваться на разных рынках, в то время как Avenger отведена роль электрокара для европейцев – в США эта модель не появится.