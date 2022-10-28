10 тысяч российских таксистов пересядут на Lada, Haval, Chery и Geely

«Яндекс.Такси» договорился с Lada, Haval, Chery и Geely о квотах, гарантирующих выделение автомобилей для таксопарков, сотрудничающих с сервисом, выяснила газета «Ведомости». Всего планируется закупить 10 тысяч машин, причем некоторые будут приобретены со скидкой 20 процентов и более. Кроме того, агрегатор ведет переговоры о поставках моделей, не представленных на российском рынке, а также заинтересован в сотрудничестве с маркой Evolute, под которой в России продаются электрокары Dongfeng.

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Впервые о сделке «Яндекса» с автопроизводителями стало известно в начале осени. Тогда сообщалось, что для обновления автопарка агрегатору требуется примерно 50 тысяч автомобилей в год, однако пока острой нехватки в машинах нет. В числе возможных партнеров российской компании называли АвтоВАЗ, Chery и BAIC Group, причем последний официально не продает автомобили в нашей стране. Позже выяснилось, что «Яндекс» заинтересован и в электрокарах Evolute, которые с недавнего времени производятся на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области. Пока с конвейера сходит только седан i-Pro (он же Dongfeng Aeolus E70 с другими шильдиками).

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Согласно новой информации, до конца этого года «Яндекс» намерен закупить 10 тысяч автомобилей для таксистов – договоренности о квотах с четырьмя автопроизводителями уже имеются, это Lada, Haval, Chery и Geely. Помимо одной российской марки и трех китайских, «Яндекс Такси» ведет переговоры с BAIC. В самом же «Яндексе» отмечают, что открыты к сотрудничество со всеми компаниями, «готовыми к диалогу». Помимо поставок непосредственно автомобилей, «Яндексу» предстоит решить вопрос с запчастями и обслуживанием.