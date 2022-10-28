В России захотели выдавать медсправки водителям по-новому

В России захотели по-новому выдавать водителям транспортных средств медицинские справки, следует из поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые парламенту рекомендовал принять профильный комитет Госдумы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Нижняя палата парламента рассмотрит два правительственных законопроекта, которые изменяют правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Их для принятия в первом чтении поддержал комитет по транспорту. Поправки в течение нескольких лет готовило МВД.

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В частности, заключения в виде медсправок, которые выдают водителям по итогам осмотра медкомиссии, планируют перевести в электронный вид для передачи в базу данных Минздрава — из нее информацию будут брать уже сотрудники Госавтоинспекции.

В случае одобрения поправок справки не придется никуда носить и ГИБДД будет запрашивать всю необходимую информацию сама. При этом при выявлении какого-либо заболевания у водителя на медосмотре (например, ухудшения зрения, эпилепсии или алкоголизма) инспекция будет вправе аннулировать его права.

Второй законопроект предлагает изменить правило допуска россиян к управлению определенными транспортными средствами. В частности, невозможно будет получить автобусные категории D и D1 (микроавтобус) в случае, если человек минимум год не управляет легковым автомобилем или грузовиком. Помимо прочего, приехавших в страну обяжут менять свои национальные водительские удостоверения на российские не позже, чем через год после получения вида на жительства в России или паспорта.

Комитет по транспорту указал на необходимость доработок поправок. Так, глава комитета Евгений Москвичев в заключении раскритиковал норму, согласно которой водителя лишат прав в случае, если в течение двух месяцев он не прошел подтверждающее медосвидетельствование после обнаружения признаков противопоказания к управлению транспортным средством.