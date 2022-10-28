«Автотор» начал подготовку к строительству завода батарей для электрокаров

В Калининграде появится новый завод по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей – его построят в микрорайоне им. А. Космодемьянского. В пресс-службе «Автотора» заявили, что холдинг приступает к разработке и утверждению планировки размещения оборудования на новой площадке. В производственном корпусе площадью 1500 квадратных метров в настоящее время ведутся работы по отделке помещений негорючими материалами и разрабатывается план установки технических систем с учетом требований безопасности.

Фото: © Автотор © Автотор

По словам директора Инновационно-технологического центра «Автотора» Владимира Чапли, при планировании размещения оборудования производятся расчеты воздухообмена, температурного режима на разных участках производства и других параметров, от которых зависит корректная работа всех систем. «Разрабатывается схема устройства электроустановок, план расположения вытяжных устройств системы вентиляции и электрооборудования, план размещения оборудования установок автоматической пожарной сигнализации и других систем,» – пояснил он.

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Параллельно с этим проводятся работы по проектированию специального оборудования для обеспечения работы системы транспортировки батарей между производственными участками.

Известно, что для производства аккумуляторов в Калининграде будут использоваться литий-ионные накопители компании «Рэнера» (дочерняя компания «Росатома»). В «Автоторе» подчеркивают, что это «полностью отечественная разработка, от сырья до программного обеспечения, которое применяется для оснащения блоков управления каждой батареи».

До весны этого года на мощностях килининградского «Автотора» производились автомобили марок Kia, Hyundai, Genesis и BMW. Последние полгода завод находился в простое, а в начале октября стало известно, что предприятие приступило к переналадке конвейера для сборки моделей новых брендов — каких именно, пока неизвестно. Инженерам и технологам предстоит заменить, модернизировать и перепрограммировать более 200 единиц оборудования и оснастки.