Гаишники поставили на учет «клон» автомобиля

Владелец внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в течение нескольких лет не может пользоваться автомобилем из-за «двойника» с теми же данными в другом городе. При этом оба автомобиля эксперты МВД признали подлинными. О том, насколько распространены такие ситуации и что делать, если у автомобиля обнаружился «двойник» — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

О необычном случае двух автомобилей с одинаковыми VIN-номерами ПТС из Ленинградской области и Ханты-Мансийского автономного округа «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

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«Эдуард Геннадьевич Буценко из города Гатчина в Ленинградской области приобрел в 2011 году новый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в кредит на пять лет, ПТС автомобиля находился все эти годы в залоге у банка, — рассказывает Шелков «Газете.Ru». – В 2016 году владелец выплатил кредит, получил ПТС и захотел сменить страховую компанию. Однако застраховать автомобиль не смог».

Страховая компания обратила внимание, что по тем же учетным данным уже застрахован автомобиль в Нижневартовске. После того, как Буценко обратился в ГИБДД, регистрация его автомобиля и вовсе была прекращена, а «левый» автомобиль из Ханты-Мансийского округа остался в легальном правовом поле, после чего был несколько раз перепродан, продолжает Шелков.

«Оказывается, пока ПТС лежал в банке, под его машину сделали «двойника» в Нижневартовске, который был три раза продан, и все юридические права полностью закреплены за «двойником».

То есть владелец имеет машину со всеми документами от официального дилера и банка, но по факту имеет 2,5 тонны металла, которые не могут выехать на дорогу», — констатирует он.

По словам Шелкова, вероятно, злоумышленники воспользовались тем, что в 2011 году региональные базы ГИБДД еще не были объединены в общую, а когда это произошло, наличие двух машин с одинаковыми данными и было обнаружено, а впоследствии полиция вынесла четыре отказа в возбуждении уголовного дела по данному факту, опираясь на данные экспертизы автомобиля из Нижневартовска, признавшей автомобиль подлинным.

При этом признаков изменения маркировки на Land Cruiser Prado из Ленинградской области также не было выявлено.

Автовладелец из Гатчины обратился в суд и в управления МВД и ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Заседание назначено на 1 ноября.

При сравнении копий ПТС двух автомобилей можно заметить ряд несоответствий, указывает Максим Шелков из «Автокриминалиста». В частности, всего на один день отличается дата выдачи и страна вывоза ТС, также отличается таможенный пост проводивший таможенное оформление. Если в открытых платных базах проверить VIN автомобиля, можно получить информацию по таможенной декларации, в которой указана настоящая дата выдачи ПТС и настоящая страна вывоза ТС.

«Все это проверяется за 10 минут и при необходимости подтверждается запросами в профильные организации.

Как ПТС с такими «ляпами» и ошибками прошел экспертизу в Нижневартовске и четыре регистрационных действия?» — задается вопросом Шелков.

Редкий случай

Если автовладелец уверен, что приобрел машину законно и легально, и дилер это подтверждает, а путь автомобиля прослеживается отчетливо, то нужно заявить в полицию для возбуждения уголовного дела относительно другого автомобиля, указывает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Следователи должны завести дело о том, что машина была поставлена на учет по поддельным документам. На автомобилях Toyota присутствует дополнительная маркировка примерно в 300 точках, и выявить автомобиль с измененными данными при желании довольно легко, добавляет он.

«Придется долго ходить по всем кругам ада, обжаловать, доказывать, но установить измененную маркировку в таком случае можно только путем возбуждения уголовного дела и подробнейшего расследования появления в России этой машины, — говорит Радько. – Конечно, полиция не хочет этим заниматься, потому что это очень долго и нудно».

Придется выяснить, каким образом другой автомобиль попал в Россию, и если машина была ввезена «левым» способом, это можно доказать, добавляет он. Подобные случаи единичны, поскольку не имеет смысла подделывать VIN-номер автомобиля — это достаточно легко вскрывается. Более распространены «двойники» с чужими номерными знаками, отмечает Радько. Такая практика применяется, чтобы избежать штрафов за нарушение ПДД, они приходят владельцу оригинального автомобиля.

Для разрешения проблемы жителю Гатчины стоит обратиться к руководству федеральной ГИБДД или к депутату Госдумы от региона с просьбой направить в ГИБДД депутатский запрос по этой проблеме, советует вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Такую уникальную ситуацию нужно решать в «ручном» режиме, с привлечением к вопросу руководства Госавтоинспекции, потому что нужно назначать повторную экспертизу.

Только качественная экспертиза, выполненная профессионалами, которых невозможно заподозрить в ангажированности, могла бы подтвердить правоту или неправоту каждой из сторон», — объясняет Шапарин «Газете.Ru».

При этом лучше, если такая экспертиза будет проведена в другом регионе, например, в Москве, а не в тех городах, где зарегистрированы оба автомобиля, подчеркивает он.

«Если отказы пишутся на региональном уровне, я боюсь, что мог быть коррупционный фактор.

В малых городах такие вопросы решаются гораздо проще, чем в больших», — считает Шапарин.