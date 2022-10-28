СМИ: Маску грозит уголовное дело

Американскому предпринимателю Илону Маску грозит уголовное дело из-за беспилотных автомобилей Tesla. Как сообщает CNBS, причиной стали системы Autopilot и Full Self-Driving.

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По словам Маска, функции позволяют полностью отдать управление автомобиля искусственному интеллекту, но в действительности участие человека и его контроль все же необходим. Расследование ведется Департаментом юстиции США — причиной стали множество ДТП, в том числе и с летальным исходом. В ведомстве считают, что не все потребители осведомлены об этом адекватным образом.

Другие ведомства также расследуют статистику несчастных случаев с участием электромобилей Tesla, у которых были активированы указанные функции помощи водителю. В частности, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) изучает обстоятельства 16 аварий с участием электромобилей компании, в которых они допустили столкновение со стоящими на обочине машинами аварийных служб. Если наличие дефекта будет доказано, то Tesla придётся в принудительном порядке обновить бортовое ПО более чем на 830 тысячах выпущенных электромобилей.