СМИ: Маску грозит уголовное дело

Американскому предпринимателю Илону Маску грозит уголовное дело из-за беспилотных автомобилей Tesla. Как сообщает CNBS, причиной стали системы Autopilot и Full Self-Driving.
По словам Маска, функции позволяют полностью отдать управление автомобиля искусственному интеллекту, но в действительности участие человека и его контроль все же необходим. Расследование ведется Департаментом юстиции США — причиной стали множество ДТП, в том числе и с летальным исходом. В ведомстве считают, что не все потребители осведомлены об этом адекватным образом.
Другие ведомства также расследуют статистику несчастных случаев с участием электромобилей Tesla, у которых были активированы указанные функции помощи водителю. В частности, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) изучает обстоятельства 16 аварий с участием электромобилей компании, в которых они допустили столкновение со стоящими на обочине машинами аварийных служб. Если наличие дефекта будет доказано, то Tesla придётся в принудительном порядке обновить бортовое ПО более чем на 830 тысячах выпущенных электромобилей.
Отметим, что сам Маск надеется убедить власти, что его автомобили «абсолютно безопасны». Сейчас описания функций на сайте автопроизводителя содержат аннотации, поясняющие, что данные возможности не делают транспортное средств автономным, а водителю надлежит сохранять контроль за дорожной ситуацией и держать руки на руле в большинстве случаев.