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59 минут назад

Новости автомира: Маску грозит уголовное дело из-за проблем с автопилотом Tesla

Никита Бородкин

Американскому предпринимателю Илону Маску грозит уголовное дело из-за беспилотных автомобилей Tesla. Как сообщает CNBS, причиной стали системы Autopilot и Full Self-Driving.

СМИ: Маску грозит уголовное дело
Фото: DPA\TACCDPA\TACC

По словам Маска, функции позволяют полностью отдать управление автомобиля искусственному интеллекту, но в действительности участие человека и его контроль все же необходим. Расследование ведется Департаментом юстиции США — причиной стали множество ДТП, в том числе и с летальным исходом. В ведомстве считают, что не все потребители осведомлены об этом адекватным образом.

Другие ведомства также расследуют статистику несчастных случаев с участием электромобилей Tesla, у которых были активированы указанные функции помощи водителю. В частности, Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) изучает обстоятельства 16 аварий с участием электромобилей компании, в которых они допустили столкновение со стоящими на обочине машинами аварийных служб. Если наличие дефекта будет доказано, то Tesla придётся в принудительном порядке обновить бортовое ПО более чем на 830 тысячах выпущенных электромобилей.

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Отметим, что сам Маск надеется убедить власти, что его автомобили «абсолютно безопасны». Сейчас описания функций на сайте автопроизводителя содержат аннотации, поясняющие, что данные возможности не делают транспортное средств автономным, а водителю надлежит сохранять контроль за дорожной ситуацией и держать руки на руле в большинстве случаев.

Автоновости,Tesla,
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