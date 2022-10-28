Где в России выгоднее всего покупать машины с пробегом

Самый популярный автомобиль с пробегом в 2022 году - Kia Rio - в Тверской области продаётся в среднем на 35% дешевле, чем в Иркутской. А Mercedes Benz E-класса в Москве и области можно купить на 23% дешевле, чем в Татарстане. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру", которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Где дешевле покупать подержанные автомобили

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Самые высокие средние цены на машины с пробегом аналитики зафиксировали на Урале, в Сибири и регионах Северного Кавказа. При этом во многих регионах европейской части страны цены на популярные модели нередко ниже средних по России.

"В западной части России, с одной стороны, выше плотность населения, а с другой - всегда были более востребованы новые автомобили, которые пополняют свежее предложение на вторичном рынке. Из-за особенностей организации производства и логистики здесь меньше проблем с обслуживанием и запчастями, а также сильнее развиты дилерские сети. Кроме того, чем больше в автопарке региона машин конкретной модели, тем ниже шанс, что продавцы будут завышать цены на них из-за дефицита, ликвидности и высокого спроса", - прокомментировал Алексей Муханов, руководитель группы исследований и клиентской аналитики в "Авто.ру".

Авто.ру

Выгодные предложения в массовом сегменте

Автомобили Renault Logan в Ставропольском крае продаются в среднем на 17% дешевле рынка. Кроме того, этот автомобиль можно приобрести дешевле на 12% в Новосибирской области, на 11% - в Самарской.

В Калужской и Липецкой областях Lada Largus можно купить на 14% дешевле среднерыночной цены. В Вологодской области эта модель продаётся на 12% ниже среднерыночной цены. Выгодные предложения на Lada Granta встречаются в Тюменской области и Республике Мордовия, там они продаются почти на 11-13% ниже рынка.

Самые доступные Hyundai Solaris - в Новгородской области (минус 12%). На 7-8% дешевле рынка модели продаются в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях.

Кроссоверы по выгодным ценам

Kia Sportage продаются на 10% дешевле средней цены по стране в Ярославской области. Разницу в 5% можно найти в Челябинской и Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Hyundai Creta дешевле в Орловской области (минус 9%), а также республиках Башкортостан и Татарстан (минус 4,3%). При этом в Кемеровской области цены на них достигают 1,52 миллиона.

Toyota RAV4 дешевле на 9% в Ярославской и Архангельской областях. В Самарской области - на 6% ниже рынка.

Скидки на премиум

BMW 3 серии выгодно продаётся в Ростовской (минус 10%), Калужской и Самарской областях (по минус 4%). В Калининградской области модель дешевле рынка на 8%, в Санкт-Петербурге - на 6%.