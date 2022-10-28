Toyota презентовала обновленный спорткар GR Supra GT4 EVO 2023 года

Обновленный гоночный автомобиль получил модернизированное торможение, управляемость и двигатель.

Фото: Toyota Toyota

«Конкуренция в категории GT4 высокая, поэтому к предстоящему сезону мы обновляем GR Supra GT4 EVO для достижения максимального результата», — Toyota.

Спортивная модель Toyota GR Supra GT4 EVO выйдет обновленной к следующему гоночному сезону 2023 года. Как стало известно «Max-Cars», компания доработала автомобиль с учетом отзывов спортсменов. Учитывая насыщенной категории GT4 конкурентами, автомобиль нуждается в оперативных доработках для удержания высоких результатов покупателями.

Команды, которые захотят купить обновленную машину Toyota GR Supra GT4 EVO, получат доработанную управляемость, двигатель и тормоза. Именно эти три основных направления были взяты в качестве основных инженерами японской компании, изучающих опыт участия в соревнованиях.

Увеличить скорость прохождения поворотов смогли новой конструкцией тормозной системы и настройками ABS. Изменилась технология амортизаторов KW и обновились характеристики стабилизатора поперечной устойчивости.

Toyota

Кривая мощности трехлитрового турбированного двигателя оптимизирована, да и сама мощность стала больше. Она зависит от конкретных настроек, выбранных покупателем. Крутящий момент при этом может достигать 660 Нм. Добиться лучшего результата удалось благодаря новому охлаждению.