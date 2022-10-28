Toyota презентовала обновленный спорткар GR Supra GT4 EVO 2023 года

Обновленный гоночный автомобиль получил модернизированное торможение, управляемость и двигатель.
«Конкуренция в категории GT4 высокая, поэтому к предстоящему сезону мы обновляем GR Supra GT4 EVO для достижения максимального результата», — Toyota.
Спортивная модель Toyota GR Supra GT4 EVO выйдет обновленной к следующему гоночному сезону 2023 года. Как стало известно «Max-Cars», компания доработала автомобиль с учетом отзывов спортсменов. Учитывая насыщенной категории GT4 конкурентами, автомобиль нуждается в оперативных доработках для удержания высоких результатов покупателями.
Команды, которые захотят купить обновленную машину Toyota GR Supra GT4 EVO, получат доработанную управляемость, двигатель и тормоза. Именно эти три основных направления были взяты в качестве основных инженерами японской компании, изучающих опыт участия в соревнованиях.
Увеличить скорость прохождения поворотов смогли новой конструкцией тормозной системы и настройками ABS. Изменилась технология амортизаторов KW и обновились характеристики стабилизатора поперечной устойчивости.
Кривая мощности трехлитрового турбированного двигателя оптимизирована, да и сама мощность стала больше. Она зависит от конкретных настроек, выбранных покупателем. Крутящий момент при этом может достигать 660 Нм. Добиться лучшего результата удалось благодаря новому охлаждению.
Новинка подойдет как для новичков, так и для профессиональных спортсменов. Ожидается, что дебют Toyota GR Supra GT4 EVO состоится в январе 2023 года на гонках «24 часа Дайтоны», первом этапе сезона IMSA Michelin Pilot Challenge. Заказать новинку можно уже с 28 октября 2022 года, а текущие клиенты получат комплект обновления модели. Цена начинается от 186 тысяч евро (около 11,5 млн рублей по текущему курсу).