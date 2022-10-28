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1 час назад

Новости автомира: показан необычный внедорожник, сделанный из Toyota Fortuner

ПроКроссовер.ру

На этих изображениях показано, что когда-то было Toyota Fortuner, прежде чем кто-то решил, что это может быть связано с серьезной модернизацией подвески и внедорожным снаряжением. Трансмиссия и кабина остались в основном стандартными, в то время как внешний вид отличается усиленным передним бампером с лебедкой, багажником для экспедиций и защитой днища. Шноркель и подъемник подвески позволяют внедорожнику с кузовом на раме преодолевать глубокие воды. Однако неясно, настоящие воздухозаборники капота или подделка.

Показан необычный внедорожник, сделанный из Toyota Fortuner
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Большие колеса, обутые во вседорожные шины Nitto, расширяют колею, а в подвеске используются новые пружины и амортизаторы. Автоматические подножки делают посадку и выход из автомобиля удобными. Внутри передние сиденья со встроенными подголовниками и красной кожаной отделкой — единственная новая вещь. Неизвестно, был ли модифицирован двигатель. По всей вероятности, внедорожник по-прежнему использует дизельный двигатель мощностью 204 л.с. через шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Автоновости,Toyota Fortuner,Toyota,
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