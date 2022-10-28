Показан необычный внедорожник, сделанный из Toyota Fortuner

На этих изображениях показано, что когда-то было Toyota Fortuner, прежде чем кто-то решил, что это может быть связано с серьезной модернизацией подвески и внедорожным снаряжением. Трансмиссия и кабина остались в основном стандартными, в то время как внешний вид отличается усиленным передним бампером с лебедкой, багажником для экспедиций и защитой днища. Шноркель и подъемник подвески позволяют внедорожнику с кузовом на раме преодолевать глубокие воды. Однако неясно, настоящие воздухозаборники капота или подделка.