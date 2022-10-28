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44 минуты назад

Необычные пикапы: грузовые Bentley, Toyota Land Cruiser и Volvo

Motor.ru

Некоторые сегменты автомобильного рынка можно назвать по-настоящему культовыми: например, пикапы пользуются популярностью не только в США. При этом далеко не у всех производителей есть подобные модели, а какие-то автомобили невозможно представить с отдельным кузовом. Тогда за дело берутся энтузиасты и тюнинг-ателье: они готовы снабдить грузовой платформой практически любую машину — от старенькой четырёхдверки до спорткара. Если работа проведена с умом, то даже самый странный проект выглядит так, словно сошёл с заводского конвейера.

1/24 Subaru Impreza WRX STi. За 19 250 долларов продан двухместный ют на базе японского спорткара. Автомобиль модифицировали при помощи ателье Smyth Performance, специализирующегося на таких проектах
Фото: Motor.ru
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2/24 Машине обрезали кузов за средними стойками, а вместо заднего дивана и багажного отсека появилась грузовая платформа с откидным бортом: её габариты — два метра на 90 сантиметров
Фото: Motor.ru
3/24 Силовой агрегат штатный — 2,5-литровый турбомотор в паре с шестиступенчатой механикой. В стоке двигатель выдаёт до 300 лошадиных сил, но мощность наверняка увеличилась благодаря перепрошитому блоку управления, модернизированной турбине и кастомному выхлопу
Фото: Motor.ru
4/24 Volkswagen Beetle. Та же компания Smyth Performance из города Род-Айленд превратила хэтчбек 2006 года выпуска с 1,9-литровым дизелем и механикой в ют. Однако его хозяину Полу Маккормику этого показалось мало, и он сделал из «Жука» кемпер, изготовив двухколёсный прицеп
Фото: Motor.ru
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5/24 Внешняя скромность самоделки не должна вводить в заблуждение: внутри размещено всё необходимое, только от водоснабжения пришлось отказаться для уменьшения массы. Маккормик изначально не хотел выходить за пределы буксировочных способностей автомобиля
Фото: Motor.ru
6/24 Двуспальная кровать складывается и превращается в диван, перед которым расположилась кухня с откидным столом, плитой и полками. Отопитель и кондиционер работают от аккумулятора. Владелец слегка доработал подвеску машины, установив пневморессоры
Фото: Motor.ru
7/24 Toyota Corolla. Фирма Upcycle Green Technology из Стратфорда превращает японские седаны 2009–2013 годов в юты на электротяге. Сейчас на рынке США нет небольших «батарейных» грузовичков, а позднее эту нишу займёт электрический Ford Maverick
Фото: Motor.ru
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8/24 Разработчики подсчитали, что каждые сто километров обходятся владельцу компактного пикапа с двигателем внутреннего сгорания примерно в 30 долларов, а для электрокара на базе Corolla эта сумма составит два с половиной доллара
Фото: Motor.ru
9/24 Тяговая батарея ёмкостью 26 киловатт-часов позволит проехать без подзарядки до 150 километров. Мощность электродвигателя составляет 136 лошадиных сил. Первоначально производитель намерен собирать около сотни автомобилей в год, а в дальнейшем объём выпуска должен достичь 200 экземпляров ежегодно
Фото: Motor.ru
10/24 Volvo XC60. Шведский вседорожник тоже превратили в грузовичок, причём не обычный, а шестиколёсный: такая машина приехала на встречу владельцев редких автомобилей в Стокгольме
Фото: Motor.ru
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11/24 Дорестайлинговый кроссовер первого поколения получил грузовую платформу, защитную дугу спереди, диодную «люстру» на крыше и жалюзи на заднем стекле
Фото: Motor.ru
12/24 На кузове не видно швов, а окрашен он аккуратно. Предполагается, что это результат работы ателье Dalbo Fordonsteknik из Швеции, создающего необычные проекты на базе Volvo. Идёт ли тяга на все колёса, неясно
Фото: Motor.ru
13/24 Mini Clubman. Из универсала сделали двухдверный внедорожный ют по специальному заказу. Машине срезали часть крыши, а также установили жёсткие распорки и раму из стальных труб
Фото: Motor.ru
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14/24 Ещё автомобилю увеличили клиренс и модифицировали подвеску. Кроме того, появились шины для бездорожья, шноркель, экспедиционный крышной багажник, силовой бампер с дополнительным светом и иная радиаторная решётка
Фото: Motor.ru
15/24 Силовой агрегат стандартный: 2,0-литровый 306-сильный двигатель сочетается с автоматом и полным приводом
Фото: Motor.ru
16/24 Bentley Flying Spur. Ателье DC Classics построило ют на основе роскошного седана 2005 года выпуска. От машины первого поколения остались передняя часть интерьера, шасси и силовой агрегат
Фото: Motor.ru
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17/24 Задняя часть и перегородка, а также длинная и узкая грузовая платформа изготовлены с чистого листа. Над колёсными арками и вдоль бортов появились скрытые отсеки, а поверхности отделаны полированным деревом
Фото: Motor.ru
18/24 Стоковый двухнаддувный W12 объёмом шесть литров выдаёт 560 лошадиных сил, а шестиступенчатая автоматическая коробка ZF передаёт тягу на обе оси
Фото: Motor.ru
19/24 Toyota Land Cruiser 300. Австралийская фирма Creative Conversions готова сделать из внедорожника шасси с двухрядной кабиной
Фото: Motor.ru
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20/24 Доступно три модификации. Расстояние между осями у всех увеличено на 70 или 80 сантиметров, но отличаются разрешённая масса (3,8 или 4,5 тонны) и буксировочные возможности (3,5 или 4,2 тонны). Шасси предлагают дополнить грузовой платформой или кунгом длиной от 1,8 до 2,1 метра
Фото: Motor.ru
21/24 В Австралии модель продаётся только с одним мотором — 3,3-литровым битурбодизелем V6 (309 лошадиных сил и 700 Нм). Десятиступенчатая автоматическая коробка с ручным режимом передаёт тягу на обе оси. Стоимость доработки не объявлена
Фото: Motor.ru
22/24 Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник прошлого поколения модернизировали в Ираке по заказу клиента из Объединённых Арабских Эмиратов: автомобиль образца 2015 года стал трёхосным пикапом
Фото: Motor.ru
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23/24 Тяга идёт на четыре колеса из шести. Ещё машина получила усиленные бампера, лифтованную подвеску, внедорожные покрышки, тягово-сцепное устройство, шноркель и лебёдку. Силовой агрегат штатный: 5,7-литровый «атмосферник» работает с шестиступенчатым автоматом и полным приводом
Фото: Motor.ru
24/24 Салон отделан коричневой кожей. На потолке появилось «звёздное небо» в стиле Rolls-Royce, а на втором ряду — отдельные сиденья с электрическими регулировками и вентиляцией. Каждому седоку полагается свой планшет, при этом дисплей для переднего пассажира встроен в панель. Предусмотрены автодоводчики дверей, выдвижные подножки и экран с индикацией на рулевом колесе, хотя стандартные приборы сохранены. Цена доработок не названа
Фото: Motor.ru
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