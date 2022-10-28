Необычные пикапы: грузовые Bentley, Toyota Land Cruiser и Volvo

Некоторые сегменты автомобильного рынка можно назвать по-настоящему культовыми: например, пикапы пользуются популярностью не только в США. При этом далеко не у всех производителей есть подобные модели, а какие-то автомобили невозможно представить с отдельным кузовом. Тогда за дело берутся энтузиасты и тюнинг-ателье: они готовы снабдить грузовой платформой практически любую машину — от старенькой четырёхдверки до спорткара. Если работа проведена с умом, то даже самый странный проект выглядит так, словно сошёл с заводского конвейера.