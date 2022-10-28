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22 минуты назад

Новости автомира: детский Tesla Cyberquad попал под отзыв из-за одного синяка

Motor.ru

Детский электрический квадроцикл Tesla Cyberquad вышел на американский рынок в 2021 году и представляет собой уменьшенную копию одноименной модели для взрослых, производство которой еще не запущено. «Игрушечный» Cyberquad рассчитан на детей от восьми лет, и его продают по цене от 1,9 тысячи долларов (эквивалентно 117 тысячам рублей). Недавно стало известно, что 36-летняя женщина попыталась прокатиться на детском квадроцикле и получила синяк. Этим случаем заинтересовалась Комиссия по безопасности потребительских товаров США, которая требовала от Tesla отозвать продукт.

Детский Tesla Cyberquad попал под отзыв
Фото: © Tesla© Tesla

Cyberquad оснащен электромотором и способен разгоняться до 16 километров в час. Согласно техническим данным, на одном заряде батареи квадроцикл проезжает 24 километров, однако на практике расстояние зависит от веса водителя, рельефа местности и скорости движения. Перезарядить аккумулятор можно за пять часов. В Tesla позиционируют этот продукт как детский, однако взрослые, по всей видимости, тоже проявляют к нему интерес.

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Среди таковых оказалась женщина 36 лет, которая решила прокатиться на Cyberquad вместе с восьмилетним ребенком. Она не справилась с управлением детского квадроцикла и получила легкую травму плеча – один синяк. Однако этого оказалось достаточно, чтобы расследованием случившегося занялась Комиссия по безопасности потребительских товаров США. В ведомстве посчитали, что Cyberquad рассчитан не на детей, а на молодежь, а потому должен соответствовать более строгим требованиям безопасности.

Нарекания вызвали подвеска и давление в шинах, а также отсутствие одобренного сертификата CPSC, необходимого для продажи товаров такого типа. Пока Tesla не устранит эти нарушения, владельцев Cyberquad попросили воздержаться от эксплуатации квадроцикла.

И это не единственная проблема Tesla. Параллельно компания объявила об отзыве 24 тысяч Model 3 из-за ремней безопасности, которые могут работать некорректно из-за неправильного крепления. Впрочем, пока у автопроизводителя нет информации о несчастных случаях, вызванных этим дефектом.

Автоновости,Tesla,
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