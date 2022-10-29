BMW намерена сохранить механическую коробку передач до 2030 года

Недавно представленный BMW M2 порадовал многих поклонников своей механической коробкой передач, и теперь оказывается, что подразделение M намерено сохранить его до конца десятилетия, по крайней мере.

На вопрос о МКПП генеральный директор BMW M ответил, что, хотя она, к сожалению, со временем теряет популярность, остается важным вариантом для покупателей таких автомобилей, как M2, M3 и M4. Он также отметил, что в Интернете даже размещают петиции, призывающие сохранить механическую коробку передач в будущих поколениях автомобилей.