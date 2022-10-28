Параллельный импорт: какие новые авто можно купить в России?

Появляются ли в России новые автомобили, кроме китайских, и существует ли столь обсуждаемый “параллельный импорт”? На эти вопросы попытались ответить аналитики издания Автостат, опросив несколько крупнейших продавцов авто в нашей стране, ставших пионерами параллельного импорта. Сразу “спойлер”- из хорошего стоит отметить появление совершенно новых для России моделей, которые ранее официальными “дочками” западных производителей не ввозились. Из плохого – дилерам интересно возить только дорогие автомобили.

Так, “Ключавто” (102 центра продаж в России) предлагает покупателям более 2.5 тысяч новых европейских машин, среди которых ранее невиданные на наших дорогах Toyota Avalon, Mercedes-Benz EQE 350, Mercedes-Benz EQV, Mazda Atenza и Mazda CX-4. Дилерская группа компаний “Прагматика” начала свою историю с параллельным импортом с бренда Volkswagen, однако не с востребованных в массах моделей типа Polo или Tiguan, а сразу с электрического кроссовера ID.4, которые, правда, пока еще в пути в количестве нескольких единиц.

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Нет ничего удивительного и в том, что опытный продавец премиальных марок “Авилон” также не стал мелочиться и ввез в Россию все топовые модели Land Rover, новый Grand Cherokee и Audi Q5 e-tron. Также в активе компании импортированные электромобили Volkswagen ID.6. Правда, на пробу “Авилон” привез 259 штук седанов среднего ценового диапазона Volkswagen Bora, которые на сайте компании продаются по цене от 2.5 млн рублей. Не исключено, что успешный опыт продаж этих машин подстегнет других “параллельных импортеров” также обратить свое внимание на массовый сегмент, что снизит цены за счет объема.