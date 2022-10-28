Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
51 минуту назад

Новости автомира: продажи трехлетних автомобилей в России выросли на 27% в III квартале

ПроКроссовер.руиещё 1

Стало известно о том, что по итогам III квартала текущего года на рынке РФ продажи автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет выросли на 27% относительно аналогичного периода 2021 года. Более того, как отметили в пресс-службе Авито Авто, реализация таких машин увеличилась на 72% по сравнению со II кварталом текущего года.

Продажи трехлетних авто в России в III квартале выросли на 27%
Фото: ТАСС/Дмитрий РогулинТАСС/Дмитрий Рогулин

Так, средняя цена ТС в 3-летнем возрасте на вторичке составила 1 900 000 рублей, а на их долю пришлось 11,8% вторичного рынка. Самыми популярными стали автомобили Lada, на которые пришлось 16,2% от всего объема перепродаж машин с пробегом в возрасте до 3 лет, а средняя цена составила 850 000 рублей.

Также в рейтинг попали автомобили бренда KIA (12,7%, 1 815 000 рублей), Toyota (10,7%, 2 812 000 рублей), Hyundai (10,4%, 1 695 000 рублей) и BMW (5,4%, 5 600 000 рублей).

Автоновости,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители