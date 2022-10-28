Продажи трехлетних авто в России в III квартале выросли на 27%

Стало известно о том, что по итогам III квартала текущего года на рынке РФ продажи автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет выросли на 27% относительно аналогичного периода 2021 года. Более того, как отметили в пресс-службе Авито Авто, реализация таких машин увеличилась на 72% по сравнению со II кварталом текущего года.