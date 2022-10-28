Продажи трехлетних авто в России в III квартале выросли на 27%

Стало известно о том, что по итогам III квартала текущего года на рынке РФ продажи автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет выросли на 27% относительно аналогичного периода 2021 года. Более того, как отметили в пресс-службе Авито Авто, реализация таких машин увеличилась на 72% по сравнению со II кварталом текущего года.
Так, средняя цена ТС в 3-летнем возрасте на вторичке составила 1 900 000 рублей, а на их долю пришлось 11,8% вторичного рынка. Самыми популярными стали автомобили Lada, на которые пришлось 16,2% от всего объема перепродаж машин с пробегом в возрасте до 3 лет, а средняя цена составила 850 000 рублей.
Также в рейтинг попали автомобили бренда KIA (12,7%, 1 815 000 рублей), Toyota (10,7%, 2 812 000 рублей), Hyundai (10,4%, 1 695 000 рублей) и BMW (5,4%, 5 600 000 рублей).