В России подорожали кроссоверы Exeed VX

Цена китайского премиум-кроссовера Exeed VX в России увеличилась в октябре на 30 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

Фото: Exeed Exeed

Подорожание затронуло версии Luxury и President, рекомендованные розничные цены на которые составляют 4 909 900 и 5 279 900 рублей соответственно. В комплектацию автомобилей при этом вошел встроенный видеорегистратор.

Во всех версиях Exeed VX комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Бренд Exeed основан китайским автопроизводителем Chery для автомобилей премиум-класса.