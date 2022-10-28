Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: в России подорожали кроссоверы Exeed VX

Газета.Ru

Цена китайского премиум-кроссовера Exeed VX в России увеличилась в октябре на 30 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

В России подорожали кроссоверы Exeed VX
Фото: ExeedExeed

Подорожание затронуло версии Luxury и President, рекомендованные розничные цены на которые составляют 4 909 900 и 5 279 900 рублей соответственно. В комплектацию автомобилей при этом вошел встроенный видеорегистратор.

Во всех версиях Exeed VX комплектуется 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Бренд Exeed основан китайским автопроизводителем Chery для автомобилей премиум-класса.

Ранее стало известно, что в Китае Geely Atlas нового поколения подешевел после начала продаж.

Автоновости,Geely Atlas,Chery,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители