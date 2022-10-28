АвтоВАЗ пересмотрел палитру цветов для Lada Niva Travel и Niva Legend

На официальном сайте Lada изменилась палитра цветов для Lada Niva Travel и Niva Legend, на это обратил внимание портал «Лада.Онлайн». В случае с Niva Travel АвтоВАЗ добавил новый цвет «Черное зеркало», который доступен за доплату, а также заменил один из бесплатных неметалликов на другой. К слову, оттенок «Черное зеркало» предлагался для Нивы еще 10 лет назад, но был исключен. По состоянию на конец октября Lada Niva Travel предлагается в семи цветовых решениях.

Фото: © Lada © Lada

Наибольшие изменения произошли в палитре Niva Travel. Помимо добавления нового черного металлика «Черное зеркало», АвтоВАЗ заменил бесплатный белый неметаллик «Айсберг» на оттенок «Белое облако». Второй бесплатный цвет, темно-зеленый «Несси 2», остался прежним. Доплата за иной цвет составляет 12 тысяч рублей: на выбор предложены серебристый металлик «Техно», темно-серый металлик «Борнео», болотно-зеленый металлик «Амазония», белый металлик «Снежная королева» и упомянутое «Черное зеркало».

Lada Niva Legend в цвете «Брюн»

Lada Niva Legend в свою очередь заменили оттенок «Белое облако» на схожий «Ледниковый». Ранее такое же изменение произошло и в палитре Granta. Кроме того, классическую трехдверную Ниву теперь можно купить в коричневом цвете «Брюн», известном по Lada Largus. Таким образом, количество оттенков в палитре составляет восемь штук, три из которых бесплатные, а доплата за остальные – те же 12 тысяч рублей.