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3 часа назад

Новости автомира: сотрудники завода Nissan в Петербурге сохранят работу при смене владельца

Российская Газета

Почти две тысячи сотрудников завода японского автопроизводителя Nissan в Северной столице сохранят свои рабочие места на год при переходе производства к новому собственнику. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза Nissan Петра Принева.

Сотрудники завода Nissan в Петербурге сохранят работу при смене владельца
Фото: Игорь Самойлов/РИА НовостиИгорь Самойлов/РИА Новости

По его словам, сейчас прорабатывается вариант со сменой владельца, и в этом случае работников автоматически переведут к новому собственнику - государственному научному центру "НАМИ". При этом сохранят рабочие места в течение 12 месяцев. У сотрудников останутся трудовые договоры и все льготы, уточнил представитель профсоюза.

Сейчас сотрудники петербургского завода находятся в оплачиваемом простое, они получают 2/3 оклада. Соглашение об этом действует до конца 2022 года. Работники регулярно получают информацию по ситуации.

Ранее японская компания согласовала продажу своих российских активов ФГУП "НАМИ", подведомственному Министерству промышленности и торговли РФ. Заключение сделки ожидается в начале ноября. Она предусматривает возможность обратного выкупа "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" своей доли в течение шести лет.

Также появилась информация о том, что на заводе в Петербурге могут запустить производство китайских автомобилей FAW.

Автоновости,FAW,Nissan,Петр Принев,Минпромторг,
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