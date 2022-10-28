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1 час назад

Новости автомира: российские дилеры начали продавать кроссоверы Chevrolet Tracker за 1,6 млн рублей

Южный автомобиль

В России дилеры начали продавать кроссоверы Chevrolet Tracker по цене 1 600 000 рублей. Как сообщает портал Quto, в Россию поставляют автомобили из Казахстана, которые производятся на костонайском заводе «СырыаркаАвтоПром» по методу крупноузловой сборки.

В России начали продавать кроссоверы Chevrolet Tracker за 1,6 млн рублей
Фото: ChevroletChevrolet

Базовая комплектация LT получила отделку салона экокожей, климат-контроль, систему стабилизации и мультимедийную систему. В Казахстане Chevrolet Tracker стоит 10 690 000 тенге или 1 400 000 рублей. В России же цены на этот компактный кроссовер начинаются от 1 650 000 рублей и доходят до 2 200 000 рублей.

Автомобили были куплены в Казахстане частными лицами и теперь продаются через автосалоны. Также дилеры предлагают на кроссоверы гарантию, а в случае проблем с автомобилем обещают решить их через казахстанского дилера.

Автоновости,Chevrolet Tracker,Chevrolet,
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