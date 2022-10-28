В России начали продавать кроссоверы Chevrolet Tracker за 1,6 млн рублей

В России дилеры начали продавать кроссоверы Chevrolet Tracker по цене 1 600 000 рублей. Как сообщает портал Quto, в Россию поставляют автомобили из Казахстана, которые производятся на костонайском заводе «СырыаркаАвтоПром» по методу крупноузловой сборки.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Базовая комплектация LT получила отделку салона экокожей, климат-контроль, систему стабилизации и мультимедийную систему. В Казахстане Chevrolet Tracker стоит 10 690 000 тенге или 1 400 000 рублей. В России же цены на этот компактный кроссовер начинаются от 1 650 000 рублей и доходят до 2 200 000 рублей.