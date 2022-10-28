Первая совместная модель Baidu и Geely поступила в продажу

На китайский рынок вышел очередной высокотехнологичный кроссовер, на сей раз совместной разработки компаний Baidu и Geely: созданное ими предприятие Jidu Auto делает ставку на электромобили с интегрированной системой автономного вождения. Последняя, правда, пока не работает, но первенец Jidu под называнием Robo-01 уже можно купить.

Фото: Jidu Robo-01 Jidu Robo-01

Китайский IT-гигант Baidu уже почти десять лет разрабатывает собственную систему автономного вождения, проект получил название Apollo, его команда разработала десятки беспилотных прототипов на базе серийных машин самых разных марок, в 2018 году начался выпуск тихоходных беспилотных шатлов Apolong, не имеющих руля и педалей, но эксплуатировать их на дорогах общего пользования нельзя. В 2021 году создано совместное предприятие с Geely, получившее название Jidu Auto, доля Baidu в нём составляет 55%, доля Geely — 45%. Концепт первой модели под названием Robo-01 компания Jidu показала минувшим летом, а вчера состоялась презентация серийной версии.

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В основе Jidu Robo-01 лежит разработанная Geely модульная платформа SEA, предназначенная для премиальных электромобилей. Габаритная длина Robo-01 — 4853 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1611 мм, колёсная база — 3000 мм. Салон рассчитан на пятерых, объём багажника — 555 л (со сложенными сиденьями второго ряда — 1528 л).

Кузов Robo-01 очень хорошо проработан с точки зрения аэродинамики (сх = 0,249), в него органично встроены органы искусственного зрения (2 лидара, 5 радаров, 12 камер и 12 ультразвуковых датчиков), наружных дверных ручек нет в принципе, но при этом сохранились большие лопухи наружных зеркал.

Бортовое оборудование позволяет запустить на Robo-01 автопилот 4 уровня по классификации SAE (способен полностью самостоятельно проехать сложный маршрут без контроля со стороны человека), но такой автопилот пока не легализован ни в одной стране мира и не будет легализован в обозримой будущем. Забавно, что премьера Jidu Robo-01 прошла на фоне известия о закрытии совместного беспилотного проекта Ford и Volkswagen — компании посчитали, что перспектив у него нет. Jidu в рамках презентации Robo-01 не сообщила, какой уровень автономности в реальности способен обеспечить Robo-01, но ясно, что максимум второй (пробочный и трассовый автопилот, требующий постоянного контроля со стороны водителя). Даже 3 уровень в Китае пока не легализован.

Салон Jidu Robo-01 тоже сделан с прицелом на автономное вождение и снабжён усечённым штурвалом вместо руля — решение явно подсмотрено у обновлённых Tesla Model S и Model X. Передняя панель не имеет кнопок, к ней по центру прикручен единственный большой широкоформатный экран с диагональю 35,6 дюйма, в него зашиты все основные функции, в том числе выбор режимов силовой установки.

Силовая установка — двухмоторная (по одному мотору на каждую ось), её максимальная совокупная мощность — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Батарею поставляет китайская компания CATL, её ёмкость — 100 кВт·ч, полного заряда хватает на 600 км пробега по циклу CLTC.