Санкции значительно отразились на российском автомобильном рынке. Autonews.ru выяснил, какие автобренды решили покинуть Россию, а какие, напротив, ищут пути для того, чтобы остаться.

Так, по состоянию на октябрь с рынка ушел бренд Renault. В России приняли решение выпускать на мощностях завода автомобили под маркой «Москвич». На эти цели было выделено 5 млрд рублей.

Отказались от производства также Toyota и Lexus. Отмечается, что пока информации о дальнейшей судьбе предприятия нет. В настоящее время руководство компании занимается поисками покупателя, которому перейдет завод. Вместе с тем, по мнению экспертов, инвесторы вряд ли придут на освободившиеся мощности в скором времени.

Nissan принял решение уйти в этом месяце. Власти РФ планируют оказать поддержку предприятию. Однако пока также нет новостей о том, что будут производить на нем. Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на первом плане остается сохранение самого завода и рабочих мест.

Mercedes-Benz также ушел в этом месяце. Компания «Автодом» получила всю собственность немецкого бренда в России.

Также об уходе объявил автобренд Ford, напоминает Autonews.ru.

Mazda пока обсуждает вопрос продажи завода, отмечает портал. Производство Kia и Hyundai сейчас стоит. Заводы Volkswagen Group пока не функционируют.