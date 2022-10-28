Skoda показала не пошедший в серию пикап Yeti

Компания Skoda планировали в 2012 году запустить в серийное производство двухдверного пикапа на базе Skoda Yeti . В итоге проект так и остался на уровне концепта, так и не увидев свет.

Пикап, по сути, был создан из двух моделей концерна Volkswagen. Передняя часть до средних стоек кузова была заимствована у Skoda Yeti, а задняя часть вместе с подвеской была взята от Volkswagen Caddy Max. Машину снабдили двухлитровым турбодизелем мощностью 170 лошадиных сил и системой полного привода. Пикап оказался несколько длиннее стандартного кроссовера Yeti, но в серийное производство машина по неизвестным причинам не пошла. Однако для Китая был спроектированный удлиненный кроссовер Skoda Yeti.