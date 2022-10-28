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1 час назад

Новости автомира: компания Skoda показала не пошедший в серийное производство пикап Skoda Yeti

Южный автомобиль

Компания Skoda планировали в 2012 году запустить в серийное производство двухдверного пикапа на базе Skoda Yeti. В итоге проект так и остался на уровне концепта, так и не увидев свет.

Skoda показала не пошедший в серию пикап Yeti
Фото: Skoda Skoda

Пикап, по сути, был создан из двух моделей концерна Volkswagen. Передняя часть до средних стоек кузова была заимствована у Skoda Yeti, а задняя часть вместе с подвеской была взята от Volkswagen Caddy Max. Машину снабдили двухлитровым турбодизелем мощностью 170 лошадиных сил и системой полного привода. Пикап оказался несколько длиннее стандартного кроссовера Yeti, но в серийное производство машина по неизвестным причинам не пошла. Однако для Китая был спроектированный удлиненный кроссовер Skoda Yeti.

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