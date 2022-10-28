В Госдуме предложили вносить пометки в права водителей с заболеваниями

Комитет Госдумы по транспорту предложил предусмотреть в законопроекте об автоматическом прекращении действия водительских прав в связи с выявленными заболеваниями возможность замены удостоверения с внесением в него соответствующей пометки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение комитета.
«В отношении предусмотренного законопроектом прекращения права управления транспортным средством на основании выявленных медицинских показаний полагаем необходимым вместо прекращения права предусмотреть замену водительского удостоверения с целью внесения в него информации о выявленных показаниях к управлению транспортным средством», — приводит агентство выдержку из текста документа.
Комитет одобрил внесенный правительством законопроект с замечаниями.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Госдума рассмотрит два законопроекта с уточнениями порядка допуска водителей к управлению транспортными средствами и правил выдачи водительских удостоверений.