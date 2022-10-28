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57 минут назад

Новости автомира: в Госдуме предложили вносить пометки в права водителей с заболеваниями

Газета.Ru

Комитет Госдумы по транспорту предложил предусмотреть в законопроекте об автоматическом прекращении действия водительских прав в связи с выявленными заболеваниями возможность замены удостоверения с внесением в него соответствующей пометки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение комитета.

В Госдуме предложили вносить пометки в права водителей с заболеваниями
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«В отношении предусмотренного законопроектом прекращения права управления транспортным средством на основании выявленных медицинских показаний полагаем необходимым вместо прекращения права предусмотреть замену водительского удостоверения с целью внесения в него информации о выявленных показаниях к управлению транспортным средством», — приводит агентство выдержку из текста документа.

Комитет одобрил внесенный правительством законопроект с замечаниями.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Госдума рассмотрит два законопроекта с уточнениями порядка допуска водителей к управлению транспортными средствами и правил выдачи водительских удостоверений.

Автоновости,Госдума,
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