В Госдуме предложили вносить пометки в права водителей с заболеваниями

Комитет Госдумы по транспорту предложил предусмотреть в законопроекте об автоматическом прекращении действия водительских прав в связи с выявленными заболеваниями возможность замены удостоверения с внесением в него соответствующей пометки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение комитета.