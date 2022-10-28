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1 час назад

Новости автомира: "космический" вездеход "Шаман" выставили на продажу по космической цене

Российская Газета

На "Авито Авто" появилось объявление о продаже восьмиколесного вездехода "Шаман" за 15,5 млн рублей. Благодаря уникальным характеристикам, автомобиль становился главным героем одного из выпусков Top Gear. Вездеход-амфибия может передвигаться не только по суше, но и по воде. Все восемь колес - поворотные, что делает возможным движение вбок.

"Космический" вездеход "Шаман" выставили на продажу по космической цене
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

Эта модель отечественной разработки используется Роскосмосом для встреч космонавтов. Транспортное средство позволяет обеспечить быстрый и безопасный прием экипажа даже в случае внештатной ситуации, например, приземления капсулы в озеро. Интерьер вездехода позволяет разместить специальное оборудование и персонал, обеспечивающий подготовку приземления космонавтов.

Грузоподъемность вездехода составляет 1500 кг, максимальная вместимость - 12 пассажиров. При этом его габариты соответствуют стандартам для передвижения по дорогам общего пользования.

Автоновости,Роскосмос,
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