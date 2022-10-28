"Космический" вездеход "Шаман" выставили на продажу по космической цене

На "Авито Авто" появилось объявление о продаже восьмиколесного вездехода "Шаман" за 15,5 млн рублей. Благодаря уникальным характеристикам, автомобиль становился главным героем одного из выпусков Top Gear. Вездеход-амфибия может передвигаться не только по суше, но и по воде. Все восемь колес - поворотные, что делает возможным движение вбок.