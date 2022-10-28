Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
26 минут назад

Новости автомира: финская Nokian нашла покупателя на свой бизнес в России

Российская Газета

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть", об этом говорится в пресс-релизе компании. Ожидается, что цена составит примерно 400 миллионов евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля к евро.

Финская Nokian нашла покупателя на свой бизнес в России
Фото: Руслан Шамуков / ТАССРуслан Шамуков / ТАСС

Сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России.

В июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что начнет контролируемый выход из бизнеса в России. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает все свои операции в РФ, а персонал компании перейдет к новому владельцу.

В компании отмечают, что уход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из нашей страны окажет негативное влияние на продажи, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года.

Финская компания работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в РФ, а на долю России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

На территории России выпускались шины в высоком (А) и среднем (В) сегментах, где компания занимала порядка 32,6% рынка.

Автоновости,Татнефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители