Финская Nokian нашла покупателя на свой бизнес в России

Nokian Tyres подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО "Татнефть", об этом говорится в пресс-релизе компании. Ожидается, что цена составит примерно 400 миллионов евро. На окончательную цену покупки влияют, среди прочего, корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля к евро.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Руслан Шамуков / ТАСС

Сделка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами в России.

В июне 2022 года Nokian Tyres объявила, что начнет контролируемый выход из бизнеса в России. После закрытия сделки Nokian Tyres прекращает все свои операции в РФ, а персонал компании перейдет к новому владельцу.

В компании отмечают, что уход из России существенно повлияет на финансовые результаты Nokian Tyres. Прекращение поставок шин из нашей страны окажет негативное влияние на продажи, особенно в Центральной Европе, в ближайшие два-три года.

Финская компания работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в РФ, а на долю России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres.