Автозавод «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров

Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил генеральный директор завода Дмитрий Пронин.
«Мы не так давно закончили прием заявок, и у нас очень большой ажиотаж. У нас поступило очень много заявок, несмотря на то, что в наши планы входит открыть только 40 дилерских центров. Для этого были выбраны 23 самых крупных города, 18 из которых - миллионники. <...> В ближайшее время будем делать отбор и будем извещать те коммерческие компании и дилерские центры, которые будут соответствовать тем критериям, в которые мы закладываем в том числе и качество, и сервис, и удобство. И еще очень важный критерий - наличие зарядной инфраструктуры, такого раньше в дилерской сети не было, да, а вот теперь появляется такое требование. Это обязательное условие, с учетом того, что в нашей линейке автомобилей будет уже электромобиль», - сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод «Москвич» планируют запустить в декабре 2022 года.
В июле 2022 года правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта на базе завода «Москвич». Ожидается, что до конца 2022 года будет выпущено около 600 автомобилей, 200 из них будет оснащено электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году - 100 тыс. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. автомобилей соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.