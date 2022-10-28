Автозавод «Москвич» планирует открыть 40 дилерских центров

«Мы не так давно закончили прием заявок, и у нас очень большой ажиотаж. У нас поступило очень много заявок, несмотря на то, что в наши планы входит открыть только 40 дилерских центров. Для этого были выбраны 23 самых крупных города, 18 из которых - миллионники. <...> В ближайшее время будем делать отбор и будем извещать те коммерческие компании и дилерские центры, которые будут соответствовать тем критериям, в которые мы закладываем в том числе и качество, и сервис, и удобство. И еще очень важный критерий - наличие зарядной инфраструктуры, такого раньше в дилерской сети не было, да, а вот теперь появляется такое требование. Это обязательное условие, с учетом того, что в нашей линейке автомобилей будет уже электромобиль», - сказал он.