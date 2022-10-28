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1 час назад

Новости автомира: Гендиректор завода «Москвич» анонсировал выпуск электромобилей на собственной платформе

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К 2025 году завод «Москвич» планирует разработать собственную платформу для производства электромобилей, заявил телеканалу «Москва 24» гендиректор предприятия Дмитрий Пронин.

"Москвич" анонсировал выпуск электромобилей на собственной платформе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что на данном этапе завод работает с партнёрами из Азии и с Востока, чтобы выпустить первый автомобиль в конце 2022 года.

«Сейчас мы ведём работу по созданию своей собственной платформы, автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля — и за горизонтом 2024 года. А в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль», — цитирует Пронина ТАСС.

В июле в Минпромторге России анонсировали начало производства электромобилей Evolute.

26 октября российская компания «Моторинвест» объявила о старте продаж российских автомобилей Evolute i-Pro.

Автоновости,Дмитрий Пронин,Минпромторг,
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