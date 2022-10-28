"Москвич" анонсировал выпуск электромобилей на собственной платформе

«Сейчас мы ведём работу по созданию своей собственной платформы, автомобиля. Можно сказать, что этот автомобиль будет разрабатываться с нуля — и за горизонтом 2024 года. А в 2025 году мы планируем запустить собственный автомобиль», — цитирует Пронина ТАСС.