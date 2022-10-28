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2 часа назад

Новости автомира: Alfa Romeo показала обновленные Stelvio и Giulia

Газета.Ru

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo, входящий в концерн Stellantis, представил обновленные версии седана Giulia и кроссовера Stelvio. Об этом сообщает пресс-служба Stellantis.

Alfa Romeo показала обновленные Stelvio и Giulia
Фото: газета.ругазета.ру

Автомобили получили бамперы нового дизайна, а также матричные светодиодные фары, предохраняющие водителей встречных машин от ослепления. Также Giulia и Stelvio получили виртуальную комбинацию приборов с 12,3-дюймовым экраном и возможность управлять рядом функций автомобиля через смартфон или «умные» часы.

газета.ру

Для кроссовера Stelvio доступен полный привод, а в версии Veloce и механический самоблокирующийся дифференциал. Также известно, что седан Giulia в базовой версии будет доступен с двигателем мощностью 280 л.с. Продажи обновленных Giulia и Stelvio начнутся в Европе в I квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что в России увеличились цены на кроссовер Exeed VX.

Автоновости,Alfa Romeo,
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