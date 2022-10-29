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3 часа назад

Новости автомира: "Домиленд" рассказал о трудностях москвичей с парковкой

РИА Недвижимость

Половина москвичей не имеют собственных машино-мест и вынуждены тратить от нескольких минут до получаса, чтобы припарковать автомобиль у своего дома, выяснили специалисты компании "Домиленд", разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций.

Стало известно о трудностях москвичей с парковкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания провела исследование, в ходе которого опросила около 1 тысячи москвичей.

"Почти треть опрошенных, 28%, тратят на поиск парковочного места возле дома всего пару минут. Еще 15% могут потратить от 10 до 15 минут в поисках стоянки. Меньшинство, 7%, признают, что, бывает, и в течение получаса ездят по району. А вот ровно половина, 50%, оказались более предусмотрительны и едут сразу на купленное или арендованное парковочное место", — рассказали РИА Недвижимость в компании.

При этом 42% респондентов заявили, что их раздражает само наличие парковок во внутренних дворах жилых домов. Еще 16% жалуются на постоянное отсутствие там свободных мест.

Кроме того, 14% опрошенных не разделяют наличие большого числа припаркованных машин, особенно соседских. 10% респондентов раздражены тем, как паркуются соседи. 10% также недовольны отсутствием разметки и узкими проездами, а оставшиеся 8% — припаркованными машинами таксистов и грузоперевозчиков.

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