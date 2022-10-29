Стало известно о трудностях москвичей с парковкой

Половина москвичей не имеют собственных машино-мест и вынуждены тратить от нескольких минут до получаса, чтобы припарковать автомобиль у своего дома, выяснили специалисты компании "Домиленд", разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций.
Компания провела исследование, в ходе которого опросила около 1 тысячи москвичей.
"Почти треть опрошенных, 28%, тратят на поиск парковочного места возле дома всего пару минут. Еще 15% могут потратить от 10 до 15 минут в поисках стоянки. Меньшинство, 7%, признают, что, бывает, и в течение получаса ездят по району. А вот ровно половина, 50%, оказались более предусмотрительны и едут сразу на купленное или арендованное парковочное место", — рассказали РИА Недвижимость в компании.
При этом 42% респондентов заявили, что их раздражает само наличие парковок во внутренних дворах жилых домов. Еще 16% жалуются на постоянное отсутствие там свободных мест.
Кроме того, 14% опрошенных не разделяют наличие большого числа припаркованных машин, особенно соседских. 10% респондентов раздражены тем, как паркуются соседи. 10% также недовольны отсутствием разметки и узкими проездами, а оставшиеся 8% — припаркованными машинами таксистов и грузоперевозчиков.