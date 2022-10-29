Стало известно о трудностях москвичей с парковкой

"Почти треть опрошенных, 28%, тратят на поиск парковочного места возле дома всего пару минут. Еще 15% могут потратить от 10 до 15 минут в поисках стоянки. Меньшинство, 7%, признают, что, бывает, и в течение получаса ездят по району. А вот ровно половина, 50%, оказались более предусмотрительны и едут сразу на купленное или арендованное парковочное место", — рассказали РИА Недвижимость в компании.