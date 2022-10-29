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3 часа назад

Быстрейшие Audi и BMW свели в гонке по прямой

Motor.ru

Эпоха меняется и на смену мощным двигателям внутреннего сгорания приходят электрические силовые установки, ничуть не проигрывающие по мощности, но зато с моментальной максимальной тягой в момент начала движения. Это обеспечивает ощутимое преимущество в гонках по прямой, что наглядно иллюстрируют заезды канала carwow. В очередной дрэг-битве сошлись литфбек Audi RS e-tron GT и кроссовер BMW iX M60 — каждую модель авторы гонки называют быстрейшей в линейке своей марки.

Оба электромобиля имеют двухмоторную силовую установку и полный привод. Audi имеет в своем арсенале 646 лошадиных сил и крутящий момент 830 Нм. При емкости батареи 84 киловатт-час весит RS e-tron GT впечатляющие 2347 килограммов.

Правда, BMW еще тяжелее — 2584 килограмма — и уступает по мощности (619 сил), зато у iX M60 больше тяги. Кроссовер с аккумулятором 105 киловатт-час развивает 1100 Нм крутящего момента и потенциально это должно стать преимуществом новинки.

В итоге получилась гонка по прямой двух современных электромобилей, представляющих две разные марки и два разных класса. Параметры силовой установки близки, но не аналогичны, так что исход заезда был весьма неожиданным.

Автоновости,Видео,BMW,Audi,
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