Bugatti отчиталась о сборке 400 экземпляров Chiron

В 2016 году состоялась премьера гиперкара Bugatti Chiron, который стал преемником модели Veyron в новейшей истории возрождённого французского автопроизводителя. В момент презентации был объявлено, что тираж 1500-сильного купе составит 500 экземпляров. Осенью 2022 года компания официально отчиталась о сборке юбилейного, 400-го по счёту, экземпляра Bugatti Chiron. Таким образом до окончания производства ставшей уже культовой модели осталась всего сотня гиперкаров.

Фото: Bugatti Bugatti

Юбилейным экземпляром стал гиперкар Chiron Super Sport с удлинённой на 25 сантиметров, как у рекордного Chiron Super Sport 300+, задней частью кузова. Машина с форсированным до 1600 лошадиных сил квадротурбодвигателем W16 8.0 в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом выпущена ограниченной партией в девять автомобилей.

Покупатель 400-го Bugatti Chiron выбрал для своего гиперкара тёмно-зелёный кузов из неокрашенного углепластика с акцентами оттенков Nocturne и Fierce, колеса Super Sport Magnesium, а также обивку салона зелёно-чёрной кожей Green и Beluga Black с декоративными панелями из углепластика и анодированного металла. Одной из многочисленных опций для модели стала панорамная крыша Sky View.