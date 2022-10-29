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2 часа назад

Новости автомира: Kia представила модернизированный кроссовер Sorento

Газета.Ru

Корейская компания Kia представила кроссовер Sorento 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Kia представила модернизированный кроссовер Sorento
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что модель в комплектации LX получила усовершенствованные системы помощи водителю с опцией предотвращения столкновений с обнаружением слепых зон и функцией безопасного выхода из машины.

В комплектации EX появилась электрическая регулировка сиденья пассажира по 8 направлениям и бескаркасное зеркало заднего вида. В версии SX установлена 12,3-дюймовая цветная приборная панель и появился датчик дождя. В комплектацию S включили беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Топовая версия SX Prestige обзавелась системой полного привода и оригинальными бамперами.

Модернизированный Kia Sorento оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Также доступна версия с 2,5-литровым мотором мощностью 281 л.с. и восьмиступенчатым «роботом». Привод - передний или полный.

Автоновости,Kia Sorento,Kia,
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