Северная Америка получила особый Volkswagen Golf GTI

Культовый хэтчбек Volkswagen Golf GTI появился в 1976 году и в 2021 году марка отметила 45-летие модели на европейском рынке. К юбилею создали модификацию Golf GTI Clubsport 45, доступную только в Европе. Но и Северную Америку не обделили вниманием — в 2023 году появится Golf GTI 40th Anniversary Edition, посвященный 40-летию присутствия модели на рынке США. Более того, спецверсия появится даже в Канаде, хотя там продажи «заряженной» модели завершились ещё в 1979 году.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Для юбилейной версии предложат два эксклюзивных цвета — Urano Grey и Tornado Red — помимо привычных Opal White Pearl и Pomelo Yellow Metallic. Основной цвет будет сочетаться с чёрной крышей и чёрными корпусами зеркал заднего вида. Посвящённые 40-летию декали появятся на порогах, а юбилейный шильдик будет размещён на решётке радиатора.

Особенностью хэтчбека также станут чёрно-красные 19-дюймовые колёса от европейского Golf GTI Clubsport 45. Особенностью салона, помимо шильдиков, станут клетчатая обивка сидений и набалдашник рычага коробки передач в форме мячика для гольфа — оба этих элемента декора салона являются характерной чертой Golf GTI с момента появления этой модели Volkswagen.