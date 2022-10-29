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2 часа назад

Новости автомира: Северная Америка получила особый Volkswagen Golf GTI

Motor.ru

Культовый хэтчбек Volkswagen Golf GTI появился в 1976 году и в 2021 году марка отметила 45-летие модели на европейском рынке. К юбилею создали модификацию Golf GTI Clubsport 45, доступную только в Европе. Но и Северную Америку не обделили вниманием — в 2023 году появится Golf GTI 40th Anniversary Edition, посвященный 40-летию присутствия модели на рынке США. Более того, спецверсия появится даже в Канаде, хотя там продажи «заряженной» модели завершились ещё в 1979 году.

Северная Америка получила особый Volkswagen Golf GTI
Фото: Motor.ruMotor.ru

Для юбилейной версии предложат два эксклюзивных цвета — Urano Grey и Tornado Red — помимо привычных Opal White Pearl и Pomelo Yellow Metallic. Основной цвет будет сочетаться с чёрной крышей и чёрными корпусами зеркал заднего вида. Посвящённые 40-летию декали появятся на порогах, а юбилейный шильдик будет размещён на решётке радиатора.

Особенностью хэтчбека также станут чёрно-красные 19-дюймовые колёса от европейского Golf GTI Clubsport 45. Особенностью салона, помимо шильдиков, станут клетчатая обивка сидений и набалдашник рычага коробки передач в форме мячика для гольфа — оба этих элемента декора салона являются характерной чертой Golf GTI с момента появления этой модели Volkswagen.

А вот технических изменений спецверсия не подразумевает. Volkswagen Golf GTI 40th Anniversary Edition сохранит штатный 241-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который, по выбору покупателя, может агрегатироваться с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной DSG коробкой передач. Тираж юбилейного варианта хэтчбека составит 1500 экземпляров.

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