Bugatti Divo и Tesla Model S Plaid сравнили в гонке по прямой

Электромобиль Tesla Model S является завсегдатаем дрэг-стрипов по всему миру и своими многочисленными победными заездами модель прочно утвердилась в статусе одной из самых быстрых в мире, когда речь заходит о гонках по прямой. Но в очередной дуэли соперником Model S стал крайне необычный автомобиль — гиперкар Bugatti Divo, который обычно находится в закрытых коллекциях, а не на гоночной трассе. Однако на Ближнем Востоке эти машины встретились на дрэг-стрипе.

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Трёхмоторная Tesla Model S Plaid весит 2162 килограмма и имеет в своём распоряжении 1020 лошадиных сил и 1227 ньютон-метров, что делает флагманский вариант модели одним из самых мощных среди всех серийных авто- и электромобилей в мире.

Тираж ориентированного на гоночный трек гиперкара Bugatti Divo на базе модели Chiron составил всего 40 экземпляров и все они проданы. Машина технически идентичная исходному купе — 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.