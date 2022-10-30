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3 часа назад

Новости автомира: Bugatti Divo и Tesla Model S Plaid сравнили в гонке по прямой

Motor.ruиещё 1

Электромобиль Tesla Model S является завсегдатаем дрэг-стрипов по всему миру и своими многочисленными победными заездами модель прочно утвердилась в статусе одной из самых быстрых в мире, когда речь заходит о гонках по прямой. Но в очередной дуэли соперником Model S стал крайне необычный автомобиль — гиперкар Bugatti Divo, который обычно находится в закрытых коллекциях, а не на гоночной трассе. Однако на Ближнем Востоке эти машины встретились на дрэг-стрипе.

Bugatti Divo и Tesla Model S Plaid сравнили в гонке по прямой
Фото: © DragTimes© DragTimes

Трёхмоторная Tesla Model S Plaid весит 2162 килограмма и имеет в своём распоряжении 1020 лошадиных сил и 1227 ньютон-метров, что делает флагманский вариант модели одним из самых мощных среди всех серийных авто- и электромобилей в мире.

Тираж ориентированного на гоночный трек гиперкара Bugatti Divo на базе модели Chiron составил всего 40 экземпляров и все они проданы. Машина технически идентичная исходному купе — 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Такие непохожие по своему статусу, но относительно близкие по техническим характеристикам модели сразились в гонке по прямой сначала при старте с хода, а затем и при старте с места. Исход этой дуэли оказался небезынтересным!

Автоновости,Tesla Model S,Bugatti,Tesla,
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