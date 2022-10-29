Редчайший Alfa Romeo 8C Spider выставили на торги

В 2008 году состоялась премьера родстера Alfa Romeo 8C Spider, созданного на базе показанного двумя годами ранее купе Alfa Romeo 8C Competizione. Обе модели заслужили от экспертов высочайшей оценки и были названы самыми красивыми суперкарами не только своего времени, но и всей истории автомобилестроения. Каждый вариант Alfa Romeo 8C был выпущен тиражом в 500 экземпляров и сегодня одна из модификаций Spider появилась на торгах и доступна к покупке.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Особенностью конкретного экземпляра автомобиля является мятно-зелёный цвет Blu Celeste кузова, который сочетается с красной мягкой крышей и красной с чёрными акцентами кожаной отделкой салона. В комплекте с суперкаром владелец получит полный набор документов на автомобиль и даже все полагавшиеся первому покупателю оригинальные аксессуары.

Новый покупатель 8C Spider станет обладателем оригинального производственного листа из Museo Storico Alfa Romeo, заводскую фотографию конкретного экземпляра автомобиля и даже два фирменных портпледа. Учитывая такой набор и минимальный — 828 километров — пробег автомобиля, конкретный экземпляр является одним из самых интересных для покупки.