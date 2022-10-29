Manhart анонсировал тюнинг новой BMW M2

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, спустя буквально несколько недель после официальной премьеры нового поколения модели BMW M2 в кузове G87 уже готово взяться за доработку компактного купе. Для автомобиля заявлен традиционный по меркам немецкой компании набор тюнинговых деталей, призванных выделить новейшее творение специалистов Manhart на фоне стандартных машин и других тюнинг-проектов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

BMW M2 доступна пока в единственной конфигурации с 460-сильным 3,0-литровым бензиновым турбомотором S58, который уже знаком по других моделям BMW M. Известный агрегат с уже подготовленными для BMW M3 и BMW M4 программами тюнинга позволил оперативно модернизировать и новинку — новая программа управления и спортивный выхлоп повышают мощность до 560 сил.

Из других технических доработок, традиционно для Manhart, предложены только изменения в подвеску. Для MH2 560 можно либо выбрать пружины, уменьшающие дорожный просвет, либо установить койловеры. Прочей модернизации немецкого купе по технической части нет.