Manhart анонсировал тюнинг новой BMW M2

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, спустя буквально несколько недель после официальной премьеры нового поколения модели BMW M2 в кузове G87 уже готово взяться за доработку компактного купе. Для автомобиля заявлен традиционный по меркам немецкой компании набор тюнинговых деталей, призванных выделить новейшее творение специалистов Manhart на фоне стандартных машин и других тюнинг-проектов.
BMW M2 доступна пока в единственной конфигурации с 460-сильным 3,0-литровым бензиновым турбомотором S58, который уже знаком по других моделям BMW M. Известный агрегат с уже подготовленными для BMW M3 и BMW M4 программами тюнинга позволил оперативно модернизировать и новинку — новая программа управления и спортивный выхлоп повышают мощность до 560 сил.
Из других технических доработок, традиционно для Manhart, предложены только изменения в подвеску. Для MH2 560 можно либо выбрать пружины, уменьшающие дорожный просвет, либо установить койловеры. Прочей модернизации немецкого купе по технической части нет.
Для экстерьера анонсирован помимо традиционных золотых декалей новый аэродинамический обвес, причём в нехарактерном для компании массивном стиле со стационарным антикрылом и спойлером у заднего стекла. Элементы обвеса выполнены из углепластика. Дополнить их предложено новыми колёсами Manhart Concave One.