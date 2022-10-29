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19 минут назад

В Минтрансе предупредили о возможном затруднении движения на Крымском мосту

ТАССиещё 7

Движение автомобилей может быть кратковременно затруднено на Крымском мосту 29 октября из-за проведения технологических работ. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минтранса России.

"В связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29 октября 2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве добавили, что с начала возобновления работы паромной переправы через Керченский пролив перевезены около 22,1 тыс. пассажиров, почти 11,4 тыс. автомобилей и 337 железнодорожных вагонов. Семь паромов совершили в общей сложности 338 круговых рейсов. Действующих штормовых предупреждений на текущий момент по проливу нет, заключили в Минтрансе.

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Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.

Автоновости,Видео,Минтранс РФ,
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