Mercedes-Benz заявила о полном уходе из России и продаже активов

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сделала заявление, что уходит с отечественного авторынка и продает акции своих дочерних предприятий, которые предоставляли промышленные и финансовые услуги, российскому дилеру. Тем самым Mercedes становится еще одним автоконцерном, который покидает автомобильный рынок России.

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Представитель немецкого бренда проинформировал, что предполагаемая сделка не повлияет на долю компании в отечественном производителе грузовых машин КамАЗ и должна перейти Daimler Truck в нынешнем году, как и было запланировано.