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1 час назад

Новости автомира: компания Mercedes-Benz заявила о полном уходе из России и продаже активов

FBM.ru

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сделала заявление, что уходит с отечественного авторынка и продает акции своих дочерних предприятий, которые предоставляли промышленные и финансовые услуги, российскому дилеру. Тем самым Mercedes становится еще одним автоконцерном, который покидает автомобильный рынок России.

Mercedes-Benz заявила о полном уходе из России и продаже активов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Представитель немецкого бренда проинформировал, что предполагаемая сделка не повлияет на долю компании в отечественном производителе грузовых машин КамАЗ и должна перейти Daimler Truck в нынешнем году, как и было запланировано.

Активы немецкого автогиганта включают предприятие примерно в 25 милях к северо-западу от Москвы в городе Есипово. На запущенном в 2019 году автозаводе трудятся свыше 1000 человек, и он выпускает седаны и внедорожники E-класса. Строительство ультрасовременного предприятия обошлось в 300 миллионов евро, при этом было запланировано выпускать 25 000 автомобилей ежегодно.

Автоновости,Daimler,Mercedes-Benz,
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