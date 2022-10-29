Когда закончатся запасы новых иномарок у дилеров в России

Российские дилерские центры могут распродать остатки иномарок на складах уже к началу следующего года. Не секрет, что это обусловлено отсутствием централизованных поставок новых машин от производителей в Россию. Некоторые авто концерны даже начали распродавать свои активы в нашей стране.
Вера Павлова из РОАД оповестила о том, что ДЦ осенью этого года ищут способы поставок ТС. Параллельный импорт на текущий момент не покрывает все потребности рынка. Главная надежда остается на наращивание объемов производства российскими концернами и приход брендов из КНР, Индии и других дружественных регионов. В настоящее время прогнозируется падение рынка примерно в три раза.
Андрей Ольховский из ГК «Автодом» отметил, что текущие запасы автомобилей закончатся до конца года. Далее работа будет строиться исходя из собственных поставок, без участия автопроизводителей. Запасы на два-четыре месяца подтвердил Алексей Стариков из АГ «Авилон». Достаточное наличие лишь по китайским брендам. Как уточнил Андрей Терлюкевич из ГК «Автоспеццентр», основной недостаток касается премиальных автомобилей.
Учитывая нехватку машин, можно не ждать снижения их стоимости. Автодилеры будут продавать модели с максимальной наценкой. Хотя уже заметно снижение спроса. Главными причинами считаются отказы банков мужчинам, которые оформляют автокредит, и отъезд части платежеспособных граждан. Конец года, вероятно, дилеры закроют с убытком.