Когда закончатся запасы новых иномарок у дилеров в России

Российские дилерские центры могут распродать остатки иномарок на складах уже к началу следующего года. Не секрет, что это обусловлено отсутствием централизованных поставок новых машин от производителей в Россию. Некоторые авто концерны даже начали распродавать свои активы в нашей стране.

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Вера Павлова из РОАД оповестила о том, что ДЦ осенью этого года ищут способы поставок ТС. Параллельный импорт на текущий момент не покрывает все потребности рынка. Главная надежда остается на наращивание объемов производства российскими концернами и приход брендов из КНР, Индии и других дружественных регионов. В настоящее время прогнозируется падение рынка примерно в три раза.

Андрей Ольховский из ГК «Автодом» отметил, что текущие запасы автомобилей закончатся до конца года. Далее работа будет строиться исходя из собственных поставок, без участия автопроизводителей. Запасы на два-четыре месяца подтвердил Алексей Стариков из АГ «Авилон». Достаточное наличие лишь по китайским брендам. Как уточнил Андрей Терлюкевич из ГК «Автоспеццентр», основной недостаток касается премиальных автомобилей.