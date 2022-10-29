Maserati Grecale получила версию для Барби

Американский производитель игрушек Mattel выпускает широкий ассортимент товаров для детей, но самым известным его продуктом является кукла Барби. Впервые представленная в 1959 году Барбара Миллисент Робертс — это полное имя Барби, если вы не в курсе — за прошедшие десятилетия обзавелась множеством аксессуаров, но одним из самых необычных стал Maserati Grecale Trofeo. Реальный кроссовер, выпущенный в единственном экземпляре, посвящён знаменитой кукле и выполнен в соответствующем легендарной игрушке стиле.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Сеть американских универмагов Neiman Marcus, которая не в первый раз сотрудничает с автопроизводителями, создающими специальные модификации для каталога фирмы, на сей раз добавила в ассортимент итальянский кроссовер. Сделано будет всего два автомобиля, причем каждый Maserati Grecale в честь Барби окажется уникальным — вторую машину покажут в 2023 году, а пока представлен первый экземпляр.

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Кузов окрашен в перламутровый розовый цвет, который на ярком свете начинает играть оттенками радуги, а отдельные элементы декора выполнены в кислотно-жёлтом колере Acid Yellow. На передних крыльях появилось имя Барби, а на задней стойке кузова — фирменная монограмма «B». Эта же литера украшает подголовники кресел.

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Салон отделан чёрной кожей, которая дополнена прострочкой розовой нитью. Декоративные панели на передних дверях и центральном тоннеле окрашены в цвет кузова, чтобы подчеркнуть особый статус модели. С технической точки зрения изменений Barbie x Maserati Grecale Trofeo не подразумевает. Кроссовер сохранил 3,0-литровый бензиновый турбомотор Nettuno V6, развивающий 530 сил, от суперкара Maserati MC20.

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