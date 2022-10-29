Skoda рассекретила прототип пикап Yeti

В 2022 году исполняется пять лет с момента окончания производства Skoda Yeti — первого кроссовера чешского автопроизводителя, который с момента выхода на рынок в 2009 году пережил обновление, но второго поколения не получил. Как не получил и никаких модификаций, кроме единственного доступного варианта в кузове классического 5-дверного кроссовера. А при этом инженеры из Млада-Болеслава экспериментировали в том числе и с грузопассажирским исполнением модели в формате легкового пикапа-«юта».

Фото: Motor.ru Motor.ru

Из пятёрки автомобилей, показанных к пятилетию модели, два относятся к числу предсерийных концепт-каров, один — к привычному всем дорестайлинговому Yeti, один — к обновленному варианту для рынка Китая с удлинённой на шесть сантиметров колёсной базой, а самый интересный вариант вообще не демонстрировался широкой публике.

Как пояснил представитель Центра кузовных разработок и испытаний Skoda Мартин Кадлец, пикап был построен на рубеже 2012 и 2013 годов заводскими специалистами в порядке эксперимента. Машина собрана из двух моделей: передняя часть взята от стандартного Skoda Yeti, а задняя, включая ось и подвеску — от Volkswagen Caddy Max. При этом пришлось создавать новые панели кузова и заднюю дверь, чтобы получился двухдверный пикап с одинарной кабиной нестандартных пропорций.