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54 минуты назад

В Турции открылся завод по производству первых электромобилей

Илья Родин

В турецком Гемлике в субботу, 29 октября, прошла церемония открытия завода по производству электромобилей TOGG. В мероприятии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции открылся завод по производству первых электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что прототипы первых турецких электромобилей были представлены в декабре 2019 года.

В рамках проекта планируется производить 175 тыс. машин ежегодно. Государство заявило о намерении закупить 30 тыс. единиц до 31 декабря 2035 года. Инвестиции составят в общей сложности порядка $3,7 млрд.

Эрдоган отметил, что в Турции ждали это событие на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что завод является «золотым звеном» в цепи общенациональных гигантских проектов.

По данным агентства, электромобили будут на начальном этапе выпускаться в двух версиях: внедорожник и седан. На зарядку аккумуляторов будет уходить не более 30 мин. Одной заправки хватит на расстояние до 500 км.

Автоновости,Реджеп Эрдоган,
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