Рамный флагман Great Wall обрел спецверсию в честь Дарта Вейдера

Рамный флагман концерна Great Wall — внедорожник Tank 500 — обрел спецверсию в честь Дарта Вейдера перед приездом в Россию. От исходной модели «пятисотый» в исполнении Darth Vader Limited Edition отличается частичным антихромом, антрацитовыми колёсными дисками, красными тормозными суппортами, чёрным салоном с вставками из тёмного дерева. Комплектация богатая: новинка может быть только пятиместной с практически максимальным набором опций.

Фото: motor.ru motor.ru

Хотя Tank 500 продаётся в Китае меньше года, спецверсия Darth Vader уже вторая, причём предыдущая сборка Black Warrior не только была выпущена аналогичным тиражом 500 экземпляров и стоила те же 365 тысяч юаней (3,1 миллиона рублей), но и отличалась схожими внешними атрибутами.

Great Wall утверждает, что принципиальное отличие внедорожника, вдохновлённого персонажем «Звёздных войн» — более спортивный дизайн. Отказаться от виртуальной приборной панели, информационно-развлекательной системы с 14,6-дюймовым тачскрином, мультиконтурных кресел и панорамной крыши нельзя.

Техника новой спецверсии стандартная. Под капотом бензиновый 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 354 лошадиные силы и крутящим моментом 500 Нм. Тяга передаётся через 9-ступенчатый автомат, есть полный привод с электромагнитной муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.