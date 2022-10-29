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4 минуты назад

Новости автомира: Запасы дизеля в США сократились до неприемлемо низкого уровня

Motor.ru

Запасы дизеля в США сократились до неприемлемо низкого уровня. В Минэнерго сообщили, что имеющихся 106 миллионов баррелей дизтоплива и мазута хватит всего на 25 дней, то есть запасы горючего примерно на треть ниже нормы. Несмотря на это США продолжает экспортировать примерно миллион баррелей дизеля в неделю. Отсутствие стратегических резервов дизтоплива может привести к росту цен и даже дефициту, считают эксперты Bloomberg.

Запасы дизеля в США сократились до неприемлемо низкого уровня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Аналитики Mansfield Energy отметили, что наиболее острая ситуация с дизтопливом сложилась в Теннесси, и дефицит уже отражается на ценах: в наиболее пострадавших регионах северо-востока США дизель подорожал на 30-80 центов за галлон (3,85 литра). Опрошенные Bloomberg эксперты называют текущие запасы дизеля в США «неприемлемо низкими».

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В Министерстве энергетики США предупредили, что американцам стоит приготовиться к увеличению цен на энергоносители. Официальный прогноз в случае умеренно-холодной зимы: удорожание газа на 28 процентов, мазута — на 27 процентов, электроэнергии — на десять процентов.

Впрочем, дефицита «тяжёлого» топлива в США в ближайшие недели всё-таки удастся избежать, поскольку в ноябре до Нью-Йорка доберутся танкеры с миллионом баррелей дизтоплива, а совсем скоро в Пенсильвании заработает после сезонного ремонта нефтеперерабатывающий завод.

По данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА) цены на горючее в США держатся на стабильно высоком уровне без малого полгода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дизель подорожал в полтора раза до 5,324 доллара за галлон (1,4 доллара или 86 рублей за литр).

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