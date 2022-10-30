Ferrari рассекретила новый гоночный гиперкар

В 2023 году итальянская марка Ferrari возобновит свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA World Endurance Championship. Заводская команда из Маранелло будет представлена в серии новым прототипом класса Le Mans Hypercar — моделью Ferrari 499P, которую официально рассекретили в рамках фирменного праздника Ferrari Finali Mondiali в Италии. Гиперкар продолжил историческую традицию названия прототипов литерой «P» и цифровым индексом рабочего объёма двигателя.

Фото: © Ferrari © Ferrari

Полноприводный прототип соответствует техническому регламенту Международной автомобильной федерации FIA для техники класса Le Mans Hypercar. Машина со среднемоторной компоновкой получила серьёзно переработанный бензиновый турбомотор V6 от нового Ferrari 296 GT3. Агрегат сочетается с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач и 272-сильной системой рекуперации энергии ERS и батареей напряжением 900 В, которая создана специально для прототипа, но по опыту наработок гибридной силовой установки для Формулы-1.

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Передняя ось, которую приводит в движение электромотор, также выступает в роли генератора. На торможении система запасает энергию в высоковольтной батарее, а затем отдаёт её на передние колёса при достижении определённой скорости. Согласно требованиям регламента, мощность Ferrari 499P не превышает 680 лошадиных сил.

Дизайн прототипа разработан заводским подразделением Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера марки Флавио Манцони. Облик модели выполнен в стилистике дорожного суперкара Ferrari Daytona SP3, но с характерными для гоночной техники особенностями — развитым воздухозаборником и двухуровневым антикрылом с интегрированным в нижнюю плоскость световым элементом. Новинка построена вокруг нового карбонового монокока и имеет полностью углепластиковые кузовные панели.

Гоночная ливрея нового гиперкара является переосмыслением раскраски прототипа Ferrari 312 P 1970-х годов, чтобы подчеркнуть преемственность автомобилей. В гонках итальянская марка будет представлена коллективом AF Corse, который сотрудничает с Ferrari с 2006 года. Прототипы получат стартовые номера №50 и №51, под которыми машины Ferrari добивались успехов в гонках. При этом состав пилотов команд не назван. Гоночный дебют Ferrari P499 запланирован на март 2023 года и гонку «1000 миль Себринга» в США, а затем прототип проведет все этапы FIA WEC World Endurance Championship.