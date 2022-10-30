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2 часа назад

Новости автомира: АвтоВАЗ оснастит новые Lada китайским вариатором

Волга Ньюсиещё 1

АвтоВАЗ оснастит новые Lada китайским вариатором или "роботом", пишет drom.ru.

АвтоВАЗ оснастит новые Lada китайским вариатором
Фото: 

Изначально автозавод планировал сделать ставку на классический автомат с гидротрансформатором, но после анализа рынка автоматизированных трансмиссий и переговоров с производителями компонентов, служба продуктового инжиниринга решила сменить концепцию. Теперь на заводе выбирают между преселективным "роботом" и вариатором.

На АвтоВАЗе подтверждают, что ищут поставщика автоматизированной коробки передач в дружественных странах. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что на прошлой неделе вице-президент автогиганта Николай Строков пообещал определиться и с типом трансмиссии, и с ее поставщиком до конца года.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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