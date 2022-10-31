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34 минуты назад

Новости автомира: босс Haval объяснил, почему импорт авто из Китая проще, чем сборка в России

Motor.ruиещё 1

Босс российского филиала Haval Андрей Акифьев объяснил, почему в настоящий момент импорт автомобилей из Китая может быть проще, чем сборка в России. Топ-менеджер рассказал, что поскольку этап планирования, поставки и сборки автомобилей довольно длительный, по некоторым позициям импорт предпочтительнее локального производства. Акифьев подтвердил, что некоторые комплектации кроссоверов Haval Jolion и Dargo привозят напрямую из Китая.

Босс Haval объяснил, почему импорт авто проще, чем сборка в России
Фото: © Haval© Haval

В интервью «Коммерсанту» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев подтвердил, что в наличии есть все модели, однако из-за резкого спроса на простые комплектации Haval Jolion такие кроссоверы могут быть в дефиците. Представительство прилагает усилия для покрытия дефицита, в том числе за счёт импорта.

Руководитель «Хавейл Мотор Рус» заявил, что пока концерн Great Wall сосредоточен на продвижении в России кроссоверов, внедорожников и пикапов, а планов продавать в нашей стране седаны нет. В то же время китайский автопроизводитель намерен увеличивать долю на российском рынке, в частности, в 2023 году в России начнут продавать рамные внедорожники под маркой Tank.

Андрей Акифьев опроверг предположения, что концерн Great Wall стал воспринимать российский рынок как менее перспективный из-за общего падения продаж автомобилей, геополитического кризиса и санкций. Директор «Хавейл Мотор Рус» дал понять, что планы корпорации не пересматривались, и китайский производитель продолжает исследовательские работы, сертификацию и плановое обновление актуальной линейки.

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