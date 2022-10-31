Босс Haval объяснил, почему импорт авто проще, чем сборка в России

Босс российского филиала Haval Андрей Акифьев объяснил, почему в настоящий момент импорт автомобилей из Китая может быть проще, чем сборка в России. Топ-менеджер рассказал, что поскольку этап планирования, поставки и сборки автомобилей довольно длительный, по некоторым позициям импорт предпочтительнее локального производства. Акифьев подтвердил, что некоторые комплектации кроссоверов Haval Jolion и Dargo привозят напрямую из Китая.

Фото: © Haval © Haval

В интервью «Коммерсанту» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев подтвердил, что в наличии есть все модели, однако из-за резкого спроса на простые комплектации Haval Jolion такие кроссоверы могут быть в дефиците. Представительство прилагает усилия для покрытия дефицита, в том числе за счёт импорта.

Руководитель «Хавейл Мотор Рус» заявил, что пока концерн Great Wall сосредоточен на продвижении в России кроссоверов, внедорожников и пикапов, а планов продавать в нашей стране седаны нет. В то же время китайский автопроизводитель намерен увеличивать долю на российском рынке, в частности, в 2023 году в России начнут продавать рамные внедорожники под маркой Tank.