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26 минут назад

Новости автомира: Audi Q7 превратили в настоящий внедорожник

Motor.ru

Если человек любит поездки по бездорожью, то наиболее вероятно, что в качестве автомобиля он выберет внедорожник, который уже в заводском варианте неплохо подготовлен к пересечённой местности. Но если сложилось так, что ездить приходится пусть и на полноприводном, но не самом проходимом автомобиле, можно взяться за его доработки и превратить городской кроссовер в полноценный внедорожник. Так и поступил владелец Audi Q7 первого поколения — из него в Кувейте сделали уникальную машину.

Audi Q7 превратили в настоящий внедорожник
Фото: © Auditography© Auditography

Взяв за основу Audi Q7 образца 2009 года, оснащенный 280-сильным 3,6-литровым двигателем VR6 в сочетании с полным приводом quattro, хозяин превратил свой кроссовер в полноценный внедорожник Audi Q7 Overland.

Сделал он это только потому, что устал во время дружеских поездок в пустыню оставлять свой автомобиль на асфальте и пересаживаться на подготовленные к песчаным дюням модели Jeep, а также культовые Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Самые серьёзные доработки коснулись подвески — лифт-кит увеличил дорожный просвет, а новые компоненты позволили установить 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами.

Автомобиль оснастили кастомной выхлопной системой, солнечной батареей Lensun и более мощным аккумулятором, которого потребовал дополнительный свет и размещенные в багажном отсеке холодильник и портативный душ. Помимо новых колёс и светодиодных модулей внешне машина отличается от стокового кроссовера только силовыми бамперами, а салон и вовсе остался стандартным, не считая дополнительного тачскрина для управления всем нештатным бортовым оборудованием.

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