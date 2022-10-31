Audi Q7 превратили в настоящий внедорожник

Если человек любит поездки по бездорожью, то наиболее вероятно, что в качестве автомобиля он выберет внедорожник, который уже в заводском варианте неплохо подготовлен к пересечённой местности. Но если сложилось так, что ездить приходится пусть и на полноприводном, но не самом проходимом автомобиле, можно взяться за его доработки и превратить городской кроссовер в полноценный внедорожник. Так и поступил владелец Audi Q7 первого поколения — из него в Кувейте сделали уникальную машину.

Фото: © Auditography © Auditography

Взяв за основу Audi Q7 образца 2009 года, оснащенный 280-сильным 3,6-литровым двигателем VR6 в сочетании с полным приводом quattro, хозяин превратил свой кроссовер в полноценный внедорожник Audi Q7 Overland.

Сделал он это только потому, что устал во время дружеских поездок в пустыню оставлять свой автомобиль на асфальте и пересаживаться на подготовленные к песчаным дюням модели Jeep, а также культовые Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. Самые серьёзные доработки коснулись подвески — лифт-кит увеличил дорожный просвет, а новые компоненты позволили установить 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами.